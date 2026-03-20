В России впервые приняли ГОСТ на обувь для врачей

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Росстандарт впервые принял ГОСТ на специальную обувь для медицинских работников, среди новых требований - максимальная допустимая высота обуви, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. Как отметили в ведомстве, цель нового документа - защитить работников от травм и рисков для здоровья.

Новый ГОСТ уточняет, что требования распространяются на обувь, которую медицинские работники носят в лечебно-профилактических организациях. Изделия могут быть с верхом из кожи или из текстильных материалов, при этом рекомендации не действуют на обувь из резины и полимерных материалов. Требования вступят в силу в ноябре текущего года.

"Высота приподнятости пяточной части должна быть не более 4 сантиметров и не менее 1,5 сантиметра", - говорится в документе.

Как прокомментировали в Росстандарте , такой диапазон приподнятости пяточной части считается оптимальным для максимального комфорта. "Нагрузка в таком случае равномерно распределяется и человек не испытывает дискомфорта и усталости как при продолжительной ходьбе, так и при стоячем характере работы", - подчеркнули в ведомстве.

ГОСТ также содержит требования, которые помогут обеспечить комфорт обуви: к высоте каблука, амортизации, анатомической форме стельки, фиксации обуви на стопе и обеспечению комфортного микроклимата внутри обуви. Кроме того, определено, что такая обувь должна изготавливаться трех типов полноты – узкая, средняя и широкая.

Помимо этого, обувь должна иметь защитные свойства от общих производственных загрязнений. В ведомстве объяснили, что под защитными элементами понимаются закрытый нос и пятка, плотное прилегание обуви к ноге (наличие глухого или полуглухого клапана), а также отсутствие перфорации.

Установлены предельные значения массы обуви, показатели сопротивления скольжению, износостойкости, антистатических и антибактериальных свойств. Также обувь должна легко мыться, то есть выдерживать стирку и контакт с дезинфицирующими средствами.