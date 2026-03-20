01:38 20.03.2026
В России впервые приняли ГОСТ на обувь для врачей
В России впервые приняли ГОСТ на обувь для врачей
Росстандарт впервые принял ГОСТ на специальную обувь для медицинских работников, среди новых требований - максимальная допустимая высота обуви, выяснило РИА... РИА Новости, 20.03.2026
Общество, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Россия
В России впервые приняли ГОСТ на обувь для врачей

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Росстандарт впервые принял ГОСТ на специальную обувь для медицинских работников, среди новых требований - максимальная допустимая высота обуви, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. Как отметили в ведомстве, цель нового документа - защитить работников от травм и рисков для здоровья.
Новый ГОСТ уточняет, что требования распространяются на обувь, которую медицинские работники носят в лечебно-профилактических организациях. Изделия могут быть с верхом из кожи или из текстильных материалов, при этом рекомендации не действуют на обувь из резины и полимерных материалов. Требования вступят в силу в ноябре текущего года.
Смарт-часы - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В России утвердили ГОСТы для персональных медицинских помощников
22 января, 09:28
"Высота приподнятости пяточной части должна быть не более 4 сантиметров и не менее 1,5 сантиметра", - говорится в документе.
Как прокомментировали в Росстандарте, такой диапазон приподнятости пяточной части считается оптимальным для максимального комфорта. "Нагрузка в таком случае равномерно распределяется и человек не испытывает дискомфорта и усталости как при продолжительной ходьбе, так и при стоячем характере работы", - подчеркнули в ведомстве.
ГОСТ также содержит требования, которые помогут обеспечить комфорт обуви: к высоте каблука, амортизации, анатомической форме стельки, фиксации обуви на стопе и обеспечению комфортного микроклимата внутри обуви. Кроме того, определено, что такая обувь должна изготавливаться трех типов полноты – узкая, средняя и широкая.
Помимо этого, обувь должна иметь защитные свойства от общих производственных загрязнений. В ведомстве объяснили, что под защитными элементами понимаются закрытый нос и пятка, плотное прилегание обуви к ноге (наличие глухого или полуглухого клапана), а также отсутствие перфорации.
Молодые люди во время пробежки - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
ГОСТ на спортивную одежду не ударит по покупателям, рассказал юрист
18 марта, 19:15
Установлены предельные значения массы обуви, показатели сопротивления скольжению, износостойкости, антистатических и антибактериальных свойств. Также обувь должна легко мыться, то есть выдерживать стирку и контакт с дезинфицирующими средствами.
"По статистике травматизма, работники медицины находятся на втором месте после промышленности. ГОСТ направлен в первую очередь на защиту работников медицины от рисков, с которыми они сталкиваются на работе. В первую очередь, это риск скольжения по мокрым гладким поверхностям", - заключили в ведомстве.
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Экономист объяснил, зачем нужны новые ГОСТы
12 марта, 12:18
 
ОбществоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Россия
 
 
