Госдума рассмотрит проект о защите арестованных за границей россиян
2026-03-20T12:07:00+03:00
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия
Володин: Госдума рассмотрит проект о защите арестованных за границей россиян
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит правительственный законопроект о праве привлекать Вооруженные силы РФ для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Законопроект направлен в комитет по обороне. Рассмотрим его в приоритетном порядке, поскольку цель проектируемых норм - усиление защиты прав наших граждан от действий недружественных иностранных государств", – сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.
Он отметил, что западная система правосудия окончательно себя дискредитировала, а фактически она перестала существовать.
"Вместо верховенства закона - грубейшее вмешательство в дела суверенных государств, нарушения международных норм и правил, сопровождающиеся незаконным преследованием людей", - добавил председатель Госдумы
В этих условиях, по словам Володина, важно сделать все для защиты россиян за рубежом, в том числе от неправомерных посягательств на их права и свободу.
В сообщении пресс-службы отмечается, что Володин направил в профильный комитет поступивший в Госдуму законопроект о внесении изменений в федеральные законы "О гражданстве Российской Федерации" и "Об обороне".
Законопроектом предлагается предоставить президенту России
право принимать решение о привлечении Вооруженных сил РФ к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия.
Также по решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.