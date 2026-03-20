Объем бизнеса группы ВЭБ.РФ в 2025 году достиг 10 трлн рублей

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Объем бизнеса группы ВЭБ.РФ в 2025 году достиг 10 триллионов рублей, включая как кредиты и инвестиции, так и выданные гарантии и поручительства, говорится в релизе госкорпорации.

"По итогам 2025 года Группа достигла суммарного объема бизнеса на уровне 10 триллионов рублей (включая как кредиты и инвестиции, так и выданные гарантии и поручительства)", - сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. Его слова приводятся в релизе.

"При этом поскольку все проекты ВЭБ.РФ осуществляются в партнерстве с другими банками и отраслевыми холдингами, участвующими в их финансировании, совокупный объем инвестиций в рамках поддержанных проектов превысил 20 триллионов рублей", - добавил он.

По его словам, в 2025 году ВЭБ начал активно развивать направление технологического лидерства, а проекты по направлениям, работа по которым была начата в рамках предыдущего стратегического цикла, уже приносят реальную пользу жителям российских городов.

В частности, в 2025 были запущены в эксплуатацию аэропорты в Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и Минеральных Водах, и новые трамвайные маршруты в Курске, Липецке, Перми, Ярославле и Волгограде, построены и открыты 12 школ в различных регионах.

"Для финансирования этих проектов ВЭБ.РФ в 2025 году смог реализовать первый в стране выпуск верифицированных по национальной таксономии социальных облигаций на 50 миллиардов рублей", - также сообщил он.

Мирошниченко добавил, что чистая прибыль ВЭБ.РФ составила 89,4 млрд рублей, а коэффициент достаточности капитала (КДК) находится на уровне, соответствующем применимым нормативам.

Он напомнил, что в минувшем году ВЭБ.РФ начал реализацию стратегии развития до 2030 года, утвержденной в начале 2025 года. Она была разработана на основе приоритетов правительства России и направлена на достижение национальных целей развития.

Важнейшим фактором успеха ВЭБ.РФ является неизменная поддержка правительства Российской Федерации, которая создала условия для эффективной реализации ВЭБ.РФ своей функции, как опорного института развития страны, подчеркнул Мирошниченко.