Рейтинг@Mail.ru
Два бомбардировщика США направляются в сторону Ближнего Востока - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/usa-2082021575.html
Два бомбардировщика США направляются в сторону Ближнего Востока
Два бомбардировщика США направляются в сторону Ближнего Востока - РИА Новости, 20.03.2026
Два бомбардировщика США направляются в сторону Ближнего Востока
Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, замечены направляющимися в сторону Ближнего Востока на... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T17:55:00+03:00
2026-03-20T17:55:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961017854_0:0:3967:2232_1920x0_80_0_0_fc926ff60c132f299ab11b0ea97d54d5.jpg
https://ria.ru/20260320/proliv-2082007329.html
https://ria.ru/20260320/tramp-2082004119.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961017052_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_1850937949a565a60fe56703f5413104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Два бомбардировщика США направляются в сторону Ближнего Востока

РИА Новости: два бомбардировщика США направляются в сторону Ближнего Востока

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald WillisДва стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald Willis
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, замечены направляющимися в сторону Ближнего Востока на фоне операции США и Израиля против Ирана, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
По состоянию на 17.00 мск, бомбардировщики находились в Средиземном море недалеко от южного побережья Сицилии и направлялись на восток.
Согласно изученным данным, в 13.55 мск они вылетели с авиабазы британских ВВС в Фэрфорде в Англии. Конечная точка маршрута бомбардировщиков не раскрывается.
Британский премьер-министр Кир Стармер ранее сообщал, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. С тех пор около десяти американских стратегических бомбардировщиков были переброшены ну базу британских ВВС в Фэрфорде в Англии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИранБлижний ВостокКир СтармерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала