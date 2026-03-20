Два бомбардировщика США направляются в сторону Ближнего Востока

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, замечены направляющимися в сторону Ближнего Востока на фоне операции США и Израиля против Ирана, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
По состоянию на 17.00 мск, бомбардировщики находились в Средиземном море недалеко от южного побережья Сицилии и направлялись на восток.
Согласно изученным данным, в 13.55 мск они вылетели с авиабазы британских ВВС в Фэрфорде в Англии. Конечная точка маршрута бомбардировщиков не раскрывается.
Британский премьер-министр Кир Стармер ранее сообщал, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. С тех пор около десяти американских стратегических бомбардировщиков были переброшены ну базу британских ВВС в Фэрфорде в Англии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.