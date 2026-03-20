Ураза-байрам 2026: какого числа, традиции праздника, выходные в регионах РФ
13:03 20.03.2026 (обновлено: 13:04 20.03.2026)
Ураза-байрам в 2026 году: какого числа отмечают, традиции и история
Ураза-байрам в 2026 году отмечается 20 марта (пятница). Узнайте, когда начинается Рамадан, в каких регионах России выходной день, какие традиции соблюдают мусульмане. История праздника разговения, обряды, закят аль-Фитр.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Верующие у Симферопольской соборной мечети перед началом богослужения в день праздника Ураза-байрам
Верующие у Симферопольской соборной мечети перед началом богослужения в день праздника Ураза-байрам
Мамалаева Джаванат
Джаванат Мамалаева
Психолог
Ураза-байрам – это день в Исламе, который знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан. Какого числа начинается праздник в 2026 году, когда он закончится, как его принято отмечать – в материале РИА Новости.

Когда отмечается Ураза-байрам в 2026 году

Мусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому дата праздника каждый год меняется. В 2026 году Ураза-байрам наступит вечером 20 марта.
Рамадан - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Рамадан в 2026 году: даты, правила и традиции
1 марта 2025, 12:17
Праздник Ураза-байрам длится от одного до трех дней, в зависимости от страны. При этом празднование и застолья могут продолжаться гораздо дольше. К примеру, если Ураза-байрам выпадает на начало или середину недели, то гуляния могут продлиться и до выходных.

Что такое Ураза-байрам

В чем суть праздника? Вечером 17 февраля у мусульман России и всего мира начинается обязательный месячный пост – Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом, или "Праздником разговения". В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время поста, а верующие благодарят Аллаха за возможность пользоваться его щедротами в месяц Рамадан.

История праздника

Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда — с 624 года. По легенде, именно он установил Ураза-байрам.
На арабском языке название праздника звучит как "Ид-аль-Фитр", что в переводе означает "праздник прекращения поста". В тюркских языках название получилось из персидского слова "руза" (в переводе на русский "пост") и "байрам" (в переводе на русский "праздник").
Праздник распространялся вместе с мусульманской религией со времен Арабского халифата.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Мусульманское предание гласит, что раздавать милостыню завещал сам Пророк, сказав: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть. Милостыня передается бедным напрямую или через исламские благотворительные организации.

Название

Язык / Культура

Дословный перевод

Ид аль-Фитр

Арабский

Праздник прекращения поста, или Праздник разговения

Ураза-байрам

Тюркские языки

Праздник поста

Рамазан байрами

Турецкий

Праздник Рамадана

Кучюк-байрам

Крымско-татарский/Турецкий

Малый праздник

Традиции и обычаи празднования

На Ураза-байрам принято собираться в большом кругу родных, соседей и друзей. К столу готовят самые разнообразные блюда, исключая запрещенные в Исламе продукты и алкоголь.

Подготовка к празднику

Готовиться к празднику разговения начинают заранее. За несколько дней до него мусульмане убираются в домах, при наличии собственного хозяйства наводят порядок на территории, моют скот и чистят хлева. В жилище покупают новые предметы интерьера: ковры, декор, подушки, посуду, скатерти и т.д. Некоторые даже обновляют мебель.

Закят аль-Фитр

Немаловажной традицией является милостыня – закят аль-фитр. Подавать можно как деньги, так и разнообразные продукты. Также в этот день мусульманские общины направляют собранную помощь нуждающимся в своей местности.

Праздничная молитва

Празднование Ураза-байрама начинается затемно. Согласно преданию, Мухаммед говорил, что эту ночь лучше провести за молитвами. И хоть это не является обязательным, некоторые верующие следуют словам пророка. Утром совершается коллективная праздничная молитва Ид-намаз, перед которой, еще до рассвета, люди совершают полное омовение и одеваются в чистую нарядную одежду.

Праздничное застолье

Традиционной особенностью этого праздника являются богатые, заполненные различными традиционными блюдами столы. После строгого поста, когда верующие отказывались от еды и воды, в Ураза-байрам все запреты снимаются.
Строгих указаний к тому, что именно готовить на праздничный стол в день разговения нет. Преимущественно хозяйки подают баранину и традиционные блюда. Например, татары пекут балиш – это большой пирог с начинкой из мяса, лука и картофеля. Народы Средней Азии во главу застолья ставят плов, а в Саудовской Аравии обязательно подают восточные сладости.

Регион

Главное блюдо

Особенности

Татарстан / Башкирия

Чак-чак, Губадия

Обилие выпечки с медом и кортом (сухой творог)

Кавказ

Мясо-мучные блюда (хинкал)

Акцент на баранину и наваристые бульоны

Средняя Азия

Плов (байрам-палов)

Праздничный вариант с сухофруктами

Арабские страны

Маамуль

Печенье с начинкой из фиников или орехов

Посещение родственников

Традиция посещения родственников в Ураза‑байрам – это не просто обычай, а продуманный религиозный и социальный механизм, который веками служил сохранению семейного единства.
“Праздничная молитва, посещение родных и закят аль‑фитр изначально укрепляли молодую Умму (единое сообщество мусульман), создавая модель здоровых социальных связей, – комментирует семейный психолог Джаванат Мамалаева. – Праздничные ритуалы предписывают оставить обиды и искренне просить прощения у близких, что уменьшает накопленные в семье обиды и создает чистую основу для общения. В мусульманской праздничной традиции есть еще один чудесный ритуал — дети всех возрастов дружно с самого раннего утра, вооружившись большими пакетами или сумками, посещают ближайших соседей и родственников, поздравляют их с праздником Уразы, а в ответ получают сладкие подарки. Для детей такие встречи — наглядный урок семейной истории и уважения к старшим. Для старшего поколения — возможность почувствовать свою значимость и передать опыт младшим. Это формирует у человека устойчивую идентичность и чувство защищенности. После месяца соблюдения поста верующие разделяют радость в кругу близких, ведь совместная трапеза, общение, поздравления "Ид Мубарак!" — все это укрепляет чувство принадлежности”.
Верующий в Читинской соборной мечети во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн
Верующий в Читинской соборной мечети во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн

Посещение кладбищ

После коллективной праздничной молитвы можно посетить кладбище: прибраться на могилах, вспомнить об усопших и помолиться за их упокой.

Поздравления с Ураза-байрамом

Во время Ураза-байрама верующие традиционно поздравляют друг друга со словами "Ид мубарак!", что в переводе на русский значит "Желаю тебе благословенного праздника!"

Подарки

Презенты являются обязательным атрибутом праздника. Как правило, в качестве подарков выбираются Коран, религиозные предметы, посуда, декор для дома, сладости, сухофрукты и десерты. Важно подобрать подарок таким образом, чтобы он не оскорблял религию и самого человека.
Блюдо, приготовленное для вечернего разговения в день праздника Ураза-байрам в Баку
Блюдо, приготовленное для вечернего разговения в день праздника Ураза-байрам в Баку

Что можно и нельзя делать

Ураза-байрам — это праздник духовного очищения, милосердия и благодарности, важно соблюдать уважение к религиозным обычаям и проявлять искреннюю доброту.
В этот день можно отмечать праздник с семьей и близкими, посещать мечеть для коллективной молитвы, прощать и просить прощения, разделять еду с друзьями, помогать нуждающимся.
В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки. Также нельзя ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

Интересные факты о празднике

Ураза-байрам во всех мусульманских странах считается выходных днем. В России такое решение принимается на уровне некоторых регионов, где традиционно исповедуют Ислам.

Субъект РФ

Официальный статус 20 марта 2026

Сокращенный день (19 марта)

Татарстан

Выходной

Да

Башкортостан

Выходной

Да

Чечня

Традиционно выходной (окончательное решение главы республики ещё не объявлено)

Да

Дагестан

Традиционно выходной (окончательное решение главы республики ещё не объявлено)

Да

Крым

Выходной

Да

Кабардино-Балкария

Традиционно выходной (окончательное решение главы республики ещё не объявлено)

Да

Карачаево-Черкессия

Традиционно выходной (окончательное решение главы республики ещё не объявлено)

Да

Адыгея

Традиционно выходной (окончательное решение главы республики ещё не объявлено)

Да

Ингушетия

Традиционно выходной (окончательное решение главы республики ещё не объявлено)

Да

Некоторые верующие мужчины перед Ураза-байрамом совершают итикаф. Это уединение на 10 дней в мечети, покидать которую можно только ради гигиенических процедур и приема пищи. Все это время мусульманин молится, читает священные писания и проводит духовные беседы. Считается, что итикаф помогает укрепить веру.
Праздничная молитва Ид-намаз проводится не только в мечетях, но и на прилегающих к ним территориях и площадях.
Особенное внимание в этот день уделяется маленьким детям. Для них организовывается множество развлечений, им дарят множество подарков. Это связано с мусульманским поверьем, что радость ребенка приближает верующего к Аллаху.
 
