Рейтинг@Mail.ru
На Урале ищут семилетнюю девочку, которую не вернул отец - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/ural-2082000471.html
На Урале ищут семилетнюю девочку, которую не вернул отец
На Урале ищут семилетнюю девочку, которую не вернул отец - РИА Новости, 20.03.2026
На Урале ищут семилетнюю девочку, которую не вернул отец
Семилетнюю девочку, которую матери не вернул после общения отец, скрывшись с ребенком, ищут в Свердловской области, сообщила пресс-служба главного управления... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T16:31:00+03:00
2026-03-20T16:31:00+03:00
происшествия
свердловская область
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97632/78/976327833_0:2:2000:1127_1920x0_80_0_0_7d687eae10baaa5ddc1b16f7c98680a4.jpg
https://ria.ru/20260318/tver-2081367737.html
https://ria.ru/20260319/ussuriysk-2081603862.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97632/78/976327833_249:0:1752:1127_1920x0_80_0_0_56900d2b92309d3019cd6216994c7fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Свердловская область, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
На Урале ищут семилетнюю девочку, которую не вернул отец

В Свердловской области ищут семилетнюю девочку, которую матери не вернул отец

© РИА Новости / Геннадий АносовСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Геннадий Аносов
Судебные приставы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Семилетнюю девочку, которую матери не вернул после общения отец, скрывшись с ребенком, ищут в Свердловской области, сообщила пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.
"Судебные приставы Свердловской области ищут семилетнюю девочку, чтобы по решению суда передать ее маме. Отец после общения с ребенком, согласно установленному порядку общения, не вернул дочку матери и вместе с ребенком скрылся", – говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В ведомстве отметили, что мужчина по месту регистрации не проживает, на связь с судебным приставом не выходит.
"Ранее судебные приставы уже разыскали и передали ребенка от отца матери. И снова отец скрылся с ребенком. До настоящего времени местонахождение несовершеннолетней не установлено", – уточнили в управлении.
Также в отношении мужчины расследуется уголовное дело о самоуправстве, он объявлен в федеральный розыск, добавили в пресс-службе.
"Как уполномоченный по правам ребенка, хочу сказать прямо: подобные действия – это не личное дело родителей. Это грубое нарушение прав ребенка. Решение суда о месте жительства девочки принято не для формальности – оно основано на ее интересах. И когда родитель, пренебрегая законом, забирает ее и скрывается, он действует не из любви, а вопреки интересам дочери", – написала в Telegram-канале детский омбудсмен Свердловской области Татьяна Титова, комментируя эту историю.
Она добавила, что такая ситуация несет сильнейший стресс и травму для ребенка, который становится заложником взрослого конфликта.
Школьники напали на девочку на детской площадке в приморском Уссурийске - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
ПроисшествияСвердловская областьФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала