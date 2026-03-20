На Урале ищут семилетнюю девочку, которую не вернул отец

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Семилетнюю девочку, которую матери не вернул после общения отец, скрывшись с ребенком, ищут в Свердловской области, сообщила пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.

"Судебные приставы Свердловской области ищут семилетнюю девочку, чтобы по решению суда передать ее маме. Отец после общения с ребенком, согласно установленному порядку общения, не вернул дочку матери и вместе с ребенком скрылся", – говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что мужчина по месту регистрации не проживает, на связь с судебным приставом не выходит.

"Ранее судебные приставы уже разыскали и передали ребенка от отца матери. И снова отец скрылся с ребенком. До настоящего времени местонахождение несовершеннолетней не установлено", – уточнили в управлении.

Также в отношении мужчины расследуется уголовное дело о самоуправстве, он объявлен в федеральный розыск, добавили в пресс-службе.

"Как уполномоченный по правам ребенка, хочу сказать прямо: подобные действия – это не личное дело родителей. Это грубое нарушение прав ребенка. Решение суда о месте жительства девочки принято не для формальности – оно основано на ее интересах. И когда родитель, пренебрегая законом, забирает ее и скрывается, он действует не из любви, а вопреки интересам дочери", – написала в Telegram-канале детский омбудсмен Свердловской области Татьяна Титова, комментируя эту историю.