На Урале ищут семилетнюю девочку, которую не вернул отец
2026-03-20T16:31:00+03:00
https://ria.ru/20260318/tver-2081367737.html
https://ria.ru/20260319/ussuriysk-2081603862.html
В Свердловской области ищут семилетнюю девочку, которую матери не вернул отец
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Семилетнюю девочку, которую матери не вернул после общения отец, скрывшись с ребенком, ищут в Свердловской области, сообщила пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.
"Судебные приставы Свердловской области
ищут семилетнюю девочку, чтобы по решению суда передать ее маме. Отец после общения с ребенком, согласно установленному порядку общения, не вернул дочку матери и вместе с ребенком скрылся", – говорится в сообщении
.
В ведомстве отметили, что мужчина по месту регистрации не проживает, на связь с судебным приставом не выходит.
"Ранее судебные приставы уже разыскали и передали ребенка от отца матери. И снова отец скрылся с ребенком. До настоящего времени местонахождение несовершеннолетней не установлено", – уточнили в управлении.
Также в отношении мужчины расследуется уголовное дело о самоуправстве, он объявлен в федеральный розыск, добавили в пресс-службе.
"Как уполномоченный по правам ребенка, хочу сказать прямо: подобные действия – это не личное дело родителей. Это грубое нарушение прав ребенка. Решение суда о месте жительства девочки принято не для формальности – оно основано на ее интересах. И когда родитель, пренебрегая законом, забирает ее и скрывается, он действует не из любви, а вопреки интересам дочери", – написала в Telegram-канале
детский омбудсмен Свердловской области Татьяна Титова, комментируя эту историю.
Она добавила, что такая ситуация несет сильнейший стресс и травму для ребенка, который становится заложником взрослого конфликта.