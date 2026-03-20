В Киевской области планируют силовой захват монастыря УПЦ, пишут СМИ

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Силовой захват Свято-Михайловского монастыря канонической Украинской православной церкви в Киевской области планируют провести местные власти, сообщил союз православных журналистов.
"В городе Переяслав Киевской области готовится силовой захват Свято-Михайловского монастыря Украинской православной церкви. Нападение на обитель может быть осуществлено в ночное время", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза православных журналистов.
По информации союза, среди возможных организаторов силового захвата - глава Бориспольской районной администрации, мэр Переяслава Вячеслав Саулко, а также сотрудники СБУ.
Власти Украины организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.