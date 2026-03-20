Медведев и Медведчук: отделение Крыма и Донбасса от Украины спасло жителей

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Отделение Крыма и Донбасса от Украины спасло жителей этих регионов от геноцида, заявили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"В случае с Крымом, Донбассом и Новороссией именно ремедиальная сецессия и стала исключительной, единственно возможной мерой ultima ratio (крайней мерой - ред.) в условиях создавшейся по вине киевских властей экстремальной ситуации. Целью воплощения в жизнь права на ремедиальную сецессию было устранение грубейших массовых систематических нарушений прав и свобод человека, которые не могут быть отнесены исключительно к внутренней компетенции государств", - подчеркнули авторы.