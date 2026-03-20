Медведев и Медведчук: отделение Крыма и Донбасса от Украины спасло жителей

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Отделение Крыма и Донбасса от Украины спасло жителей этих регионов от геноцида, заявили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Медведев и Медведчук опубликовали совместную статью "Еще раз о праве Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей на самоопределение" в журнале "Международная жизнь".
"Воплощение в жизнь принципа ремедиальной сецессии (концепции в международном праве, допускающей право части государства на отделение в качестве крайней меры защиты от систематических нарушений прав человека, геноцида и так далее - ред.) помешало реализации преступных замыслов киевского режима в отношении населения Крыма, Донбасса и Новороссии, спасло его от геноцида и насильственной ассимиляции. А такая политика как раз подпадает под понятие систематических грубых нарушений прав человека и его основных свобод", - говорится в статье.
Авторы отметили, что право жителей Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей на самоопределение обусловлено наличием экстремальной ситуации с многочисленными фактами грубейшего нарушения прав и свобод человека. В совокупности, как указали Медведев и Медведчук, нарушения со стороны киевского режима свидетельствовали о наличии condicio sine qua non (необходимых условий) для допустимости реализации жителями этих регионов права на самоопределение.
"В случае с Крымом, Донбассом и Новороссией именно ремедиальная сецессия и стала исключительной, единственно возможной мерой ultima ratio (крайней мерой - ред.) в условиях создавшейся по вине киевских властей экстремальной ситуации. Целью воплощения в жизнь права на ремедиальную сецессию было устранение грубейших массовых систематических нарушений прав и свобод человека, которые не могут быть отнесены исключительно к внутренней компетенции государств", - подчеркнули авторы.