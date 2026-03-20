Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 20.03.2026
Медведев и Медведчук: отделение Крыма и Донбасса от Украины спасло жителей
общество
республика крым
донбасс
украина
дмитрий медведев
виктор медведчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:247:1716:1212_1920x0_80_0_0_fd6351216eca2f7d7b804de95c56ab24.jpg
https://ria.ru/20260320/ukraina-2082022518.html
https://ria.ru/20260320/sovbez-2082017166.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:0:1716:1287_1920x0_80_0_0_7d8c18fefbc9f46cc7bf4502201d1f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Виктор Толочко
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Отделение Крыма и Донбасса от Украины спасло жителей этих регионов от геноцида, заявили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Медведев и Медведчук опубликовали совместную статью "Еще раз о праве Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей на самоопределение" в журнале "Международная жизнь".
"Воплощение в жизнь принципа ремедиальной сецессии (концепции в международном праве, допускающей право части государства на отделение в качестве крайней меры защиты от систематических нарушений прав человека, геноцида и так далее - ред.) помешало реализации преступных замыслов киевского режима в отношении населения Крыма, Донбасса и Новороссии, спасло его от геноцида и насильственной ассимиляции. А такая политика как раз подпадает под понятие систематических грубых нарушений прав человека и его основных свобод", - говорится в статье.
Авторы отметили, что право жителей Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей на самоопределение обусловлено наличием экстремальной ситуации с многочисленными фактами грубейшего нарушения прав и свобод человека. В совокупности, как указали Медведев и Медведчук, нарушения со стороны киевского режима свидетельствовали о наличии condicio sine qua non (необходимых условий) для допустимости реализации жителями этих регионов права на самоопределение.
"В случае с Крымом, Донбассом и Новороссией именно ремедиальная сецессия и стала исключительной, единственно возможной мерой ultima ratio (крайней мерой - ред.) в условиях создавшейся по вине киевских властей экстремальной ситуации. Целью воплощения в жизнь права на ремедиальную сецессию было устранение грубейших массовых систематических нарушений прав и свобод человека, которые не могут быть отнесены исключительно к внутренней компетенции государств", - подчеркнули авторы.
ОбществоРеспублика КрымДонбассУкраинаДмитрий МедведевВиктор Медведчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала