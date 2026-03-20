Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/ukraina-2082022518.html
Киев проводит политику пещерной русофобии, заявили Медведев и Медведчук
в мире
украина
луганская область
республика крым
виктор медведчук
дмитрий медведев
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20260320/sovbez-2082017166.html
https://ria.ru/20260320/ukraina-2082014333.html
украина
луганская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Украинская власть более 10 лет проводит в стране "политику пещерной русофобии", стремясь расколоть общество по языковому и национальному признакам, заявляют зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей совместной статье.
Их совместная работа "Еще раз о праве Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей на самоопределение" опубликована в журнале "Международная жизнь".
"Обратимся к фактической стороне вопроса, то есть к недавней истории исчезающей, как шагреневая кожа, Украины. После государственного переворота 2014 года более десяти лет украинская власть проводит политику пещерной русофобии, раскола по языковому и национальному признакам, духовному, культурному, религиозному мировоззрению", - говорится в статье.
Авторы упоминают заявления представителей киевской власти "о намерениях обтянуть колючей проволокой мятежные регионы Донецкой и Луганской областей или, говоря фигурально, "ампутировать Донбасс".
"Так, с 2014 года вооруженные силы Украины применялись на территории Донецкой и Луганской областей без санкции парламента, что повлекло гибель тысяч мирных жителей этих территорий, уничтожение инфраструктуры и жилых домов", - говорится в статье Медведева и Медведчука.
Они напомнили и об экономической блокаде территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей со стороны Украины, включая запрет поставок товаров первой необходимости, отказ власти от выплаты пособий и пенсий. Авторы указывают, что Верховная Рада в нарушение конституции Украины и ее международных обязательств приняла серию законов о "тотальной украинизации".
"В результате было грубо нарушено право граждан на свободное использование русского языка и языков национальных меньшинств. Родной для миллионов жителей Украины русский язык оказался фактически под запретом, а использующие его граждане регулярно подвергаются травле со стороны националистов", - подчеркивается в статье.
Авторы обращают внимание на преследование граждан по признаку вероисповедания, запрет на свободу слова и свободное выражение взглядов через ограничения в отношении оппозиционных СМИ на Украине.
"В стране установлена жесткая цензура, введен запрет деятельности оппозиционных политических партий. Сама власть стала частью репрессивного аппарата крайних националистов-бандеровцев, поощряет использование идеологии насилия и национал-радикализма, включая физическую ликвидацию граждан по мотивам их политических убеждений", - пишут Медведев и Медведчук.
В миреУкраинаЛуганская областьРеспублика КрымВиктор МедведчукДмитрий МедведевОппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала