Киев проводит политику пещерной русофобии, заявили Медведев и Медведчук

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Украинская власть более 10 лет проводит в стране "политику пещерной русофобии", стремясь расколоть общество по языковому и национальному признакам, заявляют зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей совместной статье.
Их совместная работа "Еще раз о праве Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей на самоопределение" опубликована в журнале "Международная жизнь".
"Обратимся к фактической стороне вопроса, то есть к недавней истории исчезающей, как шагреневая кожа, Украины. После государственного переворота 2014 года более десяти лет украинская власть проводит политику пещерной русофобии, раскола по языковому и национальному признакам, духовному, культурному, религиозному мировоззрению", - говорится в статье.
Авторы упоминают заявления представителей киевской власти "о намерениях обтянуть колючей проволокой мятежные регионы Донецкой и Луганской областей или, говоря фигурально, "ампутировать Донбасс".
"Так, с 2014 года вооруженные силы Украины применялись на территории Донецкой и Луганской областей без санкции парламента, что повлекло гибель тысяч мирных жителей этих территорий, уничтожение инфраструктуры и жилых домов", - говорится в статье Медведева и Медведчука.
Они напомнили и об экономической блокаде территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей со стороны Украины, включая запрет поставок товаров первой необходимости, отказ власти от выплаты пособий и пенсий. Авторы указывают, что Верховная Рада в нарушение конституции Украины и ее международных обязательств приняла серию законов о "тотальной украинизации".
"В результате было грубо нарушено право граждан на свободное использование русского языка и языков национальных меньшинств. Родной для миллионов жителей Украины русский язык оказался фактически под запретом, а использующие его граждане регулярно подвергаются травле со стороны националистов", - подчеркивается в статье.
Авторы обращают внимание на преследование граждан по признаку вероисповедания, запрет на свободу слова и свободное выражение взглядов через ограничения в отношении оппозиционных СМИ на Украине.
"В стране установлена жесткая цензура, введен запрет деятельности оппозиционных политических партий. Сама власть стала частью репрессивного аппарата крайних националистов-бандеровцев, поощряет использование идеологии насилия и национал-радикализма, включая физическую ликвидацию граждан по мотивам их политических убеждений", - пишут Медведев и Медведчук.
