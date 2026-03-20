МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Украинская власть более 10 лет проводит в стране "политику пещерной русофобии", стремясь расколоть общество по языковому и национальному признакам, заявляют зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей совместной статье.

"Обратимся к фактической стороне вопроса, то есть к недавней истории исчезающей, как шагреневая кожа, Украины . После государственного переворота 2014 года более десяти лет украинская власть проводит политику пещерной русофобии, раскола по языковому и национальному признакам, духовному, культурному, религиозному мировоззрению", - говорится в статье.

Авторы упоминают заявления представителей киевской власти "о намерениях обтянуть колючей проволокой мятежные регионы Донецкой и Луганской областей или, говоря фигурально, "ампутировать Донбасс".

Медведчука. "Так, с 2014 года вооруженные силы Украины применялись на территории Донецкой и Луганской областей без санкции парламента, что повлекло гибель тысяч мирных жителей этих территорий, уничтожение инфраструктуры и жилых домов", - говорится в статье Медведева

Они напомнили и об экономической блокаде территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей со стороны Украины, включая запрет поставок товаров первой необходимости, отказ власти от выплаты пособий и пенсий. Авторы указывают, что Верховная Рада в нарушение конституции Украины и ее международных обязательств приняла серию законов о "тотальной украинизации".

"В результате было грубо нарушено право граждан на свободное использование русского языка и языков национальных меньшинств. Родной для миллионов жителей Украины русский язык оказался фактически под запретом, а использующие его граждане регулярно подвергаются травле со стороны националистов", - подчеркивается в статье.

Авторы обращают внимание на преследование граждан по признаку вероисповедания, запрет на свободу слова и свободное выражение взглядов через ограничения в отношении оппозиционных СМИ на Украине.