Медведев и Медведчук высказались об Украине

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвали Украину несостоявшимся государством, которое тем не менее является участником международного сообщества и членом ООН.
Совместная статья Медведева и Медведчук "Еще раз о праве Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей на самоопределение" опубликована на сайте журнала "Международная жизнь".
"Еще несколько слов об Украине. Это несостоявшееся в полном смысле государство тем не менее является участником международного сообщества и членом ООН, а в соответствии с частью 1 статьи 9 ее Конституции все международные договоры, согласие на которые даны Верховной Радой Украины, являются частью национального законодательства", - говорится в статье.
Авторы ссылаются еще на ряд положений украинской конституции, в том числе гарантирующих гражданам непосредственное участие в управлении государственными делами как через выборы и референдумы, так и через иные формы непосредственной демократии. Как указали Медведев и Медведчук, статьей 73 основного закона установлено, что исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины.
"Однако при столкновении внутреннего права и общих начал международного права возможны и особые ситуации. Следует учитывать позицию Международного суда, изложенную в консультативном заключении от 22 июля 2010 года, в которой указано: "Утверждение о том, что акт принятия декларации независимости регулируется внутренним конституционным правом - Суд может ответить на вопрос посредством анализа международного права, не обращаясь при этом к внутреннему праву", - подчеркивается в статье.