Медведев и Медведчук высказались об Украине

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвали Украину несостоявшимся государством, которое тем не менее является участником международного сообщества и членом ООН.

"Еще несколько слов об Украине . Это несостоявшееся в полном смысле государство тем не менее является участником международного сообщества и членом ООН , а в соответствии с частью 1 статьи 9 ее Конституции все международные договоры, согласие на которые даны Верховной Радой Украины, являются частью национального законодательства", - говорится в статье

Авторы ссылаются еще на ряд положений украинской конституции, в том числе гарантирующих гражданам непосредственное участие в управлении государственными делами как через выборы и референдумы, так и через иные формы непосредственной демократии. Как указали Медведев и Медведчук, статьей 73 основного закона установлено, что исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины.