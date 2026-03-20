На Украине женщина вымогала у военного деньги за снятие с учета

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Жительница Харьковской области на Украине вымогала 4,5 тысячи долларов у раненого военнослужащего ВСУ за снятие с воинского учета, сообщили в офисе генерального прокурора страны.
"Правоохранители разоблачили 44-летнюю жительницу села Староверовка Нововодолажского района (Харьковской области), которая пыталась обогатиться, вымогая 4,5 тысячи долларов у украинского военнослужащего, проходящего лечение, за "помощь" в его выписке из военного учета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
По данным следствия, злоумышленница через знакомых вышла на получившего ранение военнослужащего ВСУ, который лечился в местном госпитале. Ей удалось убедить военного, что она сможет помочь ему добиться списания со службы по состоянию здоровья, заверив, что у него есть все основания для этого, но нет необходимых связей, с которыми она якобы сможет помочь. За 4,5 тысячи долларов подозреваемая обещала повлиять на медицинских работников и сотрудников военкомата, чтобы обеспечить положительное решение. Женщине предъявлены обвинения по статье о вымогательстве.