Житель Киева женился на 80-летней теще-инвалиде, чтобы сбежать с Украины

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Житель Киева женился на своей 80-летней теще с инвалидностью, чтобы легально выехать в Молдавию, но его затея не увенчалась успехом, сообщает государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что несмотря на столь ощутимую разницу в возрасте фигуранты уверяли, что это не помеха для истинных чувств, однако при общении с пограничниками эта история быстро "рассыпалась" и фиктивных супругов не выпустили из страны. В полицию уже направлено уведомление по уголовной статье о незаконной переправке граждан через границу, наказание по этой статье предусматривает до девяти лет лишения свободы.