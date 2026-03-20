Житель Киева женился на 80-летней теще-инвалиде, чтобы сбежать с Украины

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Житель Киева женился на своей 80-летней теще с инвалидностью, чтобы легально выехать в Молдавию, но его затея не увенчалась успехом, сообщает государственная пограничная служба Украины.
Согласно украинскому законодательству, военнообязанные имеют право выехать за границу, если официально состоят в браке с инвалидом либо являются его родственником.
"История любви" с заметным возрастным контрастом развернулась в автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" (в Винницкой области - ред.). На выезд с Украины прибыли 44-летний мужчина вместе со своей 80-летней супругой с инвалидностью. Оба – жители Киева. Выяснилось, что женщина является матерью гражданской жены мужчины, которая сейчас находится за границей. Таким образом, любовь без возрастных ограничений оказалась лишь удобной легендой для попытки незаконного выезда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.
Отмечается, что несмотря на столь ощутимую разницу в возрасте фигуранты уверяли, что это не помеха для истинных чувств, однако при общении с пограничниками эта история быстро "рассыпалась" и фиктивных супругов не выпустили из страны. В полицию уже направлено уведомление по уголовной статье о незаконной переправке граждан через границу, наказание по этой статье предусматривает до девяти лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.