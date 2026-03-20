Рейтинг@Mail.ru
Житель Киева женился на 80-летней теще-инвалиде, чтобы сбежать с Украины - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 20.03.2026 (обновлено: 18:22 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/ukraina-2082000926.html
Житель Киева женился на 80-летней теще-инвалиде, чтобы сбежать с Украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082030944_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_76428203e52c5f33ab4768c1bf8280b8.jpg
https://ria.ru/20260320/ukraina-2081952783.html
https://ria.ru/20260318/germaniya-2081337989.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082030944_0:64:1280:1024_1920x0_80_0_0_57f83766d10c80e6232942756f97f228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Житель Киева женился на 80-летней теще-инвалиде, чтобы сбежать с Украины

© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныЖитель Украины, который женился на своей 80-летней теще, после задержания
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Житель Киева женился на своей 80-летней теще с инвалидностью, чтобы легально выехать в Молдавию, но его затея не увенчалась успехом, сообщает государственная пограничная служба Украины.
Согласно украинскому законодательству, военнообязанные имеют право выехать за границу, если официально состоят в браке с инвалидом либо являются его родственником.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"На Украине мужчина больше суток просидел в машине, прячась от мобилизации"
Вчера, 14:38
"История любви" с заметным возрастным контрастом развернулась в автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" (в Винницкой области - ред.). На выезд с Украины прибыли 44-летний мужчина вместе со своей 80-летней супругой с инвалидностью. Оба – жители Киева. Выяснилось, что женщина является матерью гражданской жены мужчины, которая сейчас находится за границей. Таким образом, любовь без возрастных ограничений оказалась лишь удобной легендой для попытки незаконного выезда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.
Отмечается, что несмотря на столь ощутимую разницу в возрасте фигуранты уверяли, что это не помеха для истинных чувств, однако при общении с пограничниками эта история быстро "рассыпалась" и фиктивных супругов не выпустили из страны. В полицию уже направлено уведомление по уголовной статье о незаконной переправке граждан через границу, наказание по этой статье предусматривает до девяти лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Видео немецких пожарных о бусификации добровольцев в свои ряды - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
"Тоже хотите исчезнуть?" В Германии высмеяли методы украинских ТЦК
18 марта, 04:51
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала