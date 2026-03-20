На Украине мужчина больше суток просидел в машине, прячась от мобилизации

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мужчина в городе Александрия Кировоградской области Украины забаррикадировался в автомобиле от сотрудников военкомата и просидел там больше суток, пока его не освободили местные жители, сообщило украинское издание "Страна.ua", опубликовав видео в своем Telegram-канале.