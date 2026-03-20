На Украине мужчина больше суток просидел в машине, прячась от мобилизации

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мужчина в городе Александрия Кировоградской области Украины забаррикадировался в автомобиле от сотрудников военкомата и просидел там больше суток, пока его не освободили местные жители, сообщило украинское издание "Страна.ua", опубликовав видео в своем Telegram-канале.
"В Александрии Кировоградской области мужчина больше суток просидел в авто, не желая общаться с ТЦК (военкоматы – ред.), пока его не пришла освобождать толпа местных жителей. В итоге полиция и ТЦК его отпустили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.