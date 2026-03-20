"Критический момент". В ФРГ забили тревогу из-за мощного удара по Украине

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Заявление США о проблемах с выделенными Украине деньгами стало ударом для Киева, пишет Berliner Zeitung.
Позавчера заместитель генерального инспектора структуры Адам Каплан заявил, что аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за 26 миллиардами долларов помощи Киеву.
"Эти разоблачения появились в критический момент. Американская помощь Украине сталкивается с растущим политическим давлением", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что критики помощи Украине внутри Республиканской партии также неоднократно указывали на коррупцию и отсутствие подотчетности. После возвращения на пост президента Трамп потребовал более строгого контроля за тем, куда на самом деле направляются американские средства.
"В то же время политические решения при президенте Трампе значительно ограничили работу USAID. В результате мер жесткой экономии и перераспределения иностранной помощи программы были сокращены или временно приостановлены. Особенно сильно пострадала Украина, поскольку многие проекты — от поставок энергоносителей до финансирования СМИ — в значительной степени зависят от американских средств", — пишет издание.
Ранее Трамп призвал проверить, как именно распределялись средства, выделенные Украине администрацией Джо Байдена.
