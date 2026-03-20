Рейтинг@Mail.ru
Посол Украины в Венгрии служил в депутатской роте в тылу - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/ukraina-2081855068.html
Посол Украины в Венгрии служил в депутатской роте в тылу
Посол Украины в Венгрии служил в депутатской роте в тылу - РИА Новости, 20.03.2026
Посол Украины в Венгрии служил в депутатской роте в тылу
Скандально известный посол Украины в Венгрии Федор Шандор, призывающий венгров вступать в ВСУ, на самом деле служил вдали от передовой в привилегированной... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T06:53:00+03:00
2026-03-20T06:53:00+03:00
в мире
венгрия
россия
украина
вооруженные силы украины
facebook
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081128366_0:40:1093:655_1920x0_80_0_0_138f96bb3036a3f75dbd2fafcabce8f9.png
https://ria.ru/20260317/posol-2081263994.html
https://ria.ru/20260317/vsu-2081140206.html
https://ria.ru/20260316/ukraina-2081091777.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081128366_0:7:1093:827_1920x0_80_0_0_fece6f390f61dc2f10f7b38312ab6987.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, украина, вооруженные силы украины, facebook, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Facebook, Мирный план США по Украине
Посол Украины в Венгрии служил в депутатской роте в тылу

Посол Украины в Венгрии Шандор служил в депутатской роте в тылу

© Фото : Соцсети посла Украины в ВенгрииПосол Украины в Венгрии с продырявленным флагом Венгрии
Посол Украины в Венгрии с продырявленным флагом Венгрии - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото : Соцсети посла Украины в Венгрии
Посол Украины в Венгрии с продырявленным флагом Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Скандально известный посол Украины в Венгрии Федор Шандор, призывающий венгров вступать в ВСУ, на самом деле служил вдали от передовой в привилегированной "депутатской" роте, выяснило РИА Новости, изучив соцсети его сослуживцев.
Ранее Шандор, до своего назначения послом работавший профессором Ужгородского национального университета, утверждал, что в 2022 году вступил в 68-ой батальон 101-й бригады Закарпатской теробороны. В украинских СМИ публиковались его фотографии из окопов. В интервью Шандор заявлял, что якобы продолжал вести лекции для студентов из окопов после ночных боевых дежурств.
"Этот окоп находился вдали от линии фронта. Как и многие из его роты, он в окопах на нуле (непосредственно на передовой - ред.) не появлялся ни разу. Первая рота 68-го батальона 101-й бригады ТРО неофициально называлась "депутатской", ибо подобных Шандору умников там было много", - написал бывший военный 101-й бригады Закарпатской теробороны Виктор Гардер на своей странице в социальной сети Facebook*.
По словам Гардера, Шандор и другие участники "депутатской" роты пошли в ряды территориальной обороны, надеясь "пересидеть в тылу", но получить "стаж" и возможность заявлять, что "воевали".
"Шандор не был на "нуле" (на передовой - ред.). Потому что интернет там отсутствовал как таковой. А вот в деревне, где жили хитроумные представители "депутатской" роты, интернет был неплохой", - написал Гардер.
По его словам, Шандор через интернет вел онлайн-уроки для студентов и публиковал свои фото в камуфляже. Более того, около домов, где базировалась "депутатская" рота, даже были выкопаны окопы - то ли для обороны, то ли для фотографий.
В свою очередь, сам Шандор в интервью украинскому телеканалу "1+1" в 2022 году утверждал, что служил в некоем стрелковом подразделении, которое редко используется в настоящих боевых действиях. При этом Шандор не уточнял, что служил глубоко в тылу, но упоминал, что якобы попадал под обстрел.
"Два раза было, но не бой, а обстрел. Вы знаете, мы стрельцы, а стрелецкое оружие сейчас, может быть, используется в 2-3%. Сейчас война IT-технологий и артиллерии. Поэтому очень редко, хотя и были, очень сильные обстрелы, и два раза прятались. Ну а потом снова выходил в эфир (читать лекции студентам - ред.)", - рассказывал Шандор телеканалу.
Ранее Шандор опубликовал снимок, на котором он в компании командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (в России обвиняется в теракте, жертвами которого стали российские журналисты) держит в руках продырявленный венгерский флаг.
РИА Новости выяснило, что Шандор размещал в соцсетях фотографии с эмблемой 68-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ "Закарпатские драконы", агитируя закарпатских венгров вступать в ВСУ, хотя Будапешт выступает против участия венгров в конфликте. Как сообщали СМИ, до назначения послом в Венгрии в 2023 году Шандор сам состоял в 68-м батальоне ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреВенгрияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныFacebookМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала