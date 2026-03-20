Посол Украины в Венгрии служил в депутатской роте в тылу

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Скандально известный посол Украины в Венгрии Федор Шандор, призывающий венгров вступать в ВСУ, на самом деле служил вдали от передовой в привилегированной "депутатской" роте, выяснило РИА Новости, изучив соцсети его сослуживцев.

Ранее Шандор, до своего назначения послом работавший профессором Ужгородского национального университета, утверждал, что в 2022 году вступил в 68-ой батальон 101-й бригады Закарпатской теробороны. В украинских СМИ публиковались его фотографии из окопов. В интервью Шандор заявлял, что якобы продолжал вести лекции для студентов из окопов после ночных боевых дежурств.

"Этот окоп находился вдали от линии фронта. Как и многие из его роты, он в окопах на нуле (непосредственно на передовой - ред.) не появлялся ни разу. Первая рота 68-го батальона 101-й бригады ТРО неофициально называлась "депутатской", ибо подобных Шандору умников там было много", - написал бывший военный 101-й бригады Закарпатской теробороны Виктор Гардер на своей странице в социальной сети Facebook *.

По словам Гардера, Шандор и другие участники "депутатской" роты пошли в ряды территориальной обороны, надеясь "пересидеть в тылу", но получить "стаж" и возможность заявлять, что "воевали".

"Шандор не был на "нуле" (на передовой - ред.). Потому что интернет там отсутствовал как таковой. А вот в деревне, где жили хитроумные представители "депутатской" роты, интернет был неплохой", - написал Гардер.

По его словам, Шандор через интернет вел онлайн-уроки для студентов и публиковал свои фото в камуфляже. Более того, около домов, где базировалась "депутатская" рота, даже были выкопаны окопы - то ли для обороны, то ли для фотографий.

В свою очередь, сам Шандор в интервью украинскому телеканалу "1+1" в 2022 году утверждал, что служил в некоем стрелковом подразделении, которое редко используется в настоящих боевых действиях. При этом Шандор не уточнял, что служил глубоко в тылу, но упоминал, что якобы попадал под обстрел.

"Два раза было, но не бой, а обстрел. Вы знаете, мы стрельцы, а стрелецкое оружие сейчас, может быть, используется в 2-3%. Сейчас война IT-технологий и артиллерии. Поэтому очень редко, хотя и были, очень сильные обстрелы, и два раза прятались. Ну а потом снова выходил в эфир (читать лекции студентам - ред.)", - рассказывал Шандор телеканалу.

Ранее Шандор опубликовал снимок, на котором он в компании командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (в России обвиняется в теракте, жертвами которого стали российские журналисты) держит в руках продырявленный венгерский флаг.

РИА Новости выяснило, что Шандор размещал в соцсетях фотографии с эмблемой 68-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ "Закарпатские драконы", агитируя закарпатских венгров вступать в ВСУ, хотя Будапешт выступает против участия венгров в конфликте. Как сообщали СМИ, до назначения послом в Венгрии в 2023 году Шандор сам состоял в 68-м батальоне ВСУ.