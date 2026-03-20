Makita отсудила 300 миллионов рублей компенсации у продавца из Удмуртии
Арбитражный суд Москвы встал на сторону японского производителя электроинструментов Makita Corporation в споре с предпринимательницей Верой Пирожок из Удмуртии... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T11:32:00+03:00
2026-03-20T14:05:00+03:00
https://ria.ru/20260319/volga-2081653256.html
https://ria.ru/20260320/puma-2081855788.html
https://ria.ru/20260318/brend-2081556919.html
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы встал на сторону японского производителя электроинструментов Makita Corporation в споре с предпринимательницей Верой Пирожок из Удмуртии об авторских правах, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно вердикту, она обязана выплатить 300 миллионов рублей.
Поводом для судебной тяжбы стала продажа ответчицей на маркетплейсе Ozon
инструментов, маркированных брендом Makita, и имеющие признаки контрафактности.
"На информационной табличке (шильдике): отсутствует знак сертификации таможенного союза EAC, действующий на территории РФ
, отсутствует дата изготовления и серийный номер инструмента, информация только на английском языке, отсутствует информация об изготовителе, инструкция только на английском языке (от третьего лица), сертификат соответствия отсутствует", — приводятся эти признаки в судебном акте.
Сумма иска Makita рассчитана как двукратная стоимость реализованного товара. По данным от платежного сервиса, за три года Пирожок продала почти 40 тысяч инструментов по цене около девяти тысяч рублей. Размер компенсации должен был составить более 687 миллионов рублей, но истец ограничил его суммой в 300 миллионов рублей.
Суд признал обстоятельства, на которые сослался истец, доказанными и полностью удовлетворил иск.
Международный товарный знак Makita японский производитель зарегистрировал в 2019 году, он охраняется во многих странах, включая Россию, и действует сейчас до 2029 года.
Makita - японская компания, которая специализируется на производстве электрических инструментов и оборудования для строительства, ремонта, уборки, садовых работ, а также для использования при стихийных бедствиях. Компания выпускает циркулярные пилы, шуруповерты, пылесосы, газонокосилки и прочие инструменты.