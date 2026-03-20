Рейтинг@Mail.ru
Makita отсудила 300 миллионов рублей компенсации у продавца из Удмуртии - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 20.03.2026 (обновлено: 14:05 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/udmurtija-2081896983.html
Makita отсудила 300 миллионов рублей компенсации у продавца из Удмуртии
Makita отсудила 300 миллионов рублей компенсации у продавца из Удмуртии - РИА Новости, 20.03.2026
Makita отсудила 300 миллионов рублей компенсации у продавца из Удмуртии
Арбитражный суд Москвы встал на сторону японского производителя электроинструментов Makita Corporation в споре с предпринимательницей Верой Пирожок из Удмуртии... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T11:32:00+03:00
2026-03-20T14:05:00+03:00
россия
экономика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Makita отсудила 300 миллионов рублей компенсации у продавца из Удмуртии

Японская Makita взыскала с продавца в Удмуртии 300 млн руб за товарный знак

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы встал на сторону японского производителя электроинструментов Makita Corporation в споре с предпринимательницей Верой Пирожок из Удмуртии об авторских правах, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно вердикту, она обязана выплатить 300 миллионов рублей.
Поводом для судебной тяжбы стала продажа ответчицей на маркетплейсе Ozon инструментов, маркированных брендом Makita, и имеющие признаки контрафактности.
"На информационной табличке (шильдике): отсутствует знак сертификации таможенного союза EAC, действующий на территории РФ, отсутствует дата изготовления и серийный номер инструмента, информация только на английском языке, отсутствует информация об изготовителе, инструкция только на английском языке (от третьего лица), сертификат соответствия отсутствует", — приводятся эти признаки в судебном акте.
Сумма иска Makita рассчитана как двукратная стоимость реализованного товара. По данным от платежного сервиса, за три года Пирожок продала почти 40 тысяч инструментов по цене около девяти тысяч рублей. Размер компенсации должен был составить более 687 миллионов рублей, но истец ограничил его суммой в 300 миллионов рублей.
Суд признал обстоятельства, на которые сослался истец, доказанными и полностью удовлетворил иск.
Международный товарный знак Makita японский производитель зарегистрировал в 2019 году, он охраняется во многих странах, включая Россию, и действует сейчас до 2029 года.
Makita - японская компания, которая специализируется на производстве электрических инструментов и оборудования для строительства, ремонта, уборки, садовых работ, а также для использования при стихийных бедствиях. Компания выпускает циркулярные пилы, шуруповерты, пылесосы, газонокосилки и прочие инструменты.
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала