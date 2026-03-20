Объем производства творога в Подмосковье вырос на 3,4 процента

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. По итогу 2025 года в Московской области произвели 37,8 тысячи тонн творога, что на 3,4% больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Отмечается, что творог в Московской области выпускают как крупные производители, так и фермерские хозяйства. Потребителям доступен широкий выбор продукции.