В Туве мужчина в маске открыл огонь по полицейским - РИА Новости, 20.03.2026
17:55 20.03.2026
В Туве мужчина в маске открыл огонь по полицейским
В Туве мужчина в маске открыл огонь по полицейским
В Туве мужчина открыл огонь по полицейским и пытался напасть на них с ножом

КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Житель Тувы, надев маску и обмотавшись проводами, открыл стрельбу по сотрудникам полиции, а затем пытался напасть на них с ножом, мужчину задержали, сообщил республиканский главк МВД.
По данным ведомства, 20 марта в дежурную часть поступило сообщение о мужчине в поле у села Бижиктиг-Хая. Он был в самодельной маске, с проводами на шее, сапёрной лопатой в руках и рюкзаком за спиной. При попытке сотрудников полиции приблизиться мужчина напал на них.
"Злоумышленник произвёл выстрелы из пистолета в направлении сотрудников, а когда патроны закончились, выхватил нож и направился в их сторону. На неоднократные требования прекратить противоправные действия правонарушитель не реагировал. В соответствии с положениями ФЗ "О полиции", один из сотрудников полиции произвел несколько выстрелов – предупредительные и в ногу нападавшему", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после применения табельного оружия мужчину удалось обезоружить и задержать, в дальнейшем он был госпитализирован. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в том числе, предположительно, травматический пистолет.
