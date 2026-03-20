https://ria.ru/20260320/tuva-2082021325.html
В Туве мужчина в маске открыл огонь по полицейским - РИА Новости, 20.03.2026
Житель Тувы, надев маску и обмотавшись проводами, открыл стрельбу по сотрудникам полиции, а затем пытался напасть на них с ножом, мужчину задержали, сообщил... РИА Новости, 20.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Туве мужчина открыл огонь по полицейским и пытался напасть на них с ножом
КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Житель Тувы, надев маску и обмотавшись проводами, открыл стрельбу по сотрудникам полиции, а затем пытался напасть на них с ножом, мужчину задержали, сообщил республиканский главк МВД.
По данным ведомства, 20 марта в дежурную часть поступило сообщение о мужчине в поле у села Бижиктиг-Хая. Он был в самодельной маске, с проводами на шее, сапёрной лопатой в руках и рюкзаком за спиной. При попытке сотрудников полиции приблизиться мужчина напал на них.
"Злоумышленник произвёл выстрелы из пистолета в направлении сотрудников, а когда патроны закончились, выхватил нож и направился в их сторону. На неоднократные требования прекратить противоправные действия правонарушитель не реагировал. В соответствии с положениями ФЗ "О полиции", один из сотрудников полиции произвел несколько выстрелов – предупредительные и в ногу нападавшему", - говорится в сообщении
Уточняется, что после применения табельного оружия мужчину удалось обезоружить и задержать, в дальнейшем он был госпитализирован. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в том числе, предположительно, травматический пистолет.