В Туве устраняют разлив дизельного топлива после опрокидывания бензовоза

КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Разлив дизельного топлива устраняют в Туве, где на трассе Бояровка – Тоора-Хем перевернулась цистерна бензовоза, сообщил республиканский главк МЧС.

По данным ведомства, на месте опрокидывания и операции по ликвидации разлива дизельного топлива организовано одностороннее движение. Специалистами проводится возведение защитной насыпи вокруг зоны происшествия и работы по вывозу загрязненного грунта и его утилизации.