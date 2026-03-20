Президент Польши хотел направить войска на Ближний Восток, заявил Туск - РИА Новости, 20.03.2026
14:42 20.03.2026
Президент Польши хотел направить войска на Ближний Восток, заявил Туск
Президент Польши хотел направить войска на Ближний Восток, заявил Туск - РИА Новости, 20.03.2026
Президент Польши хотел направить войска на Ближний Восток, заявил Туск
Президент Польши Кароль Навроцкий хотел направить войска на Ближний Восток, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, отметив, что это пока только слухи. РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T14:42:00+03:00
2026-03-20T14:42:00+03:00
в мире, польша, ближний восток, сша, кароль навроцкий, дональд туск, евросоюз, нато, ярослав качиньский
В мире, Польша, Ближний Восток, США, Кароль Навроцкий, Дональд Туск, Евросоюз, НАТО, Ярослав Качиньский
Президент Польши хотел направить войска на Ближний Восток, заявил Туск

Туск: ходят слухи, что Навроцкий хотел бы отправить войска на Ближний Восток

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий хотел направить войска на Ближний Восток, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, отметив, что это пока только слухи.
"Ходят слухи, что господа Кароль Навроцкий и Ярослав Качиньский (лидер польской оппозиции - ред.) хотели бы, чтобы Польша присоединилась к войне на Ближнем Востоке", - написал Туск на платформе Х.
При этом он повторил данное ранее обещание, что польские военные не будут направлены для участия в американо-израильской операции на Ближнем Востоке.
"Наша задача - обеспечить безопасность границ Польши, включая ее морские границы, которые также являются границами НАТО и ЕС. Поляки это понимают, наши союзники это понимают", - добавил премьер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ЕС готовится к нелегальной миграции с Ближнего Востока, заявил Туск
Вчера, 12:37
 
В миреПольшаБлижний ВостокСШАКароль НавроцкийДональд ТускЕвросоюзНАТОЯрослав Качиньский
 
 
