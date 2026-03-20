07:48 20.03.2026
В Турции отметили роль России в мирном урегулировании на Ближнем Востоке
АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Россия последовательно выступает за политическое урегулирование конфликтов и продвижение мирных инициатив на Ближнем Востоке, тогда как военные интервенции США и их союзников в Ираке и Ливии привели к разрушительным последствиям, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин.
Двадцатого марта 2003 года США и их союзники начали военную операцию против Ирака под кодовым названием "Иракская свобода", обосновывая ее необходимостью ликвидации оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось. В марте 2011 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении бесполетной зоны над Ливией, после чего силы НАТО начали военную операцию против властей страны. Обе кампании привели к длительной политической нестабильности и ослаблению государственных институтов.
«
"События 2003 года в Ираке и интервенция НАТО в Ливии в 2011 году стали примерами того, как внешнее военное вмешательство под лозунгами демократии и гуманитарной защиты привело к разрушению государственных институтов и затяжной нестабильности. Россия, напротив, продвигает на Ближнем Востоке подход, основанный на дипломатии, переговорах и уважении суверенитета государств", - сказал Сезгин.
По его словам, последствия этих операций продолжают ощущаться спустя годы - в виде политической фрагментации, экономического кризиса и усиления радикальных группировок.
Аналитик отметил, что обсуждение возможных дальнейших силовых сценариев вокруг Ирана также вписывается в более широкую борьбу за влияние и контроль над энергетическими ресурсами Ближнего Востока. По его мнению, такие действия могут привести к дальнейшей эскалации и расширению региональной нестабильности.
«
"Ближний Восток остается ключевым регионом мировой энергетики, поэтому внешние игроки стремятся закрепить там свое влияние. На этом фоне российская дипломатия пытается выступать посредником и продвигать форматы диалога, чтобы предотвратить новые разрушительные конфликты", - добавил эксперт.
