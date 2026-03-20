Турку, ограбившему ювелирный на осле, грозит до 16 лет тюрьмы

"Генпрокуратура Кайсери подготовила обвинительное заключение и потребовала от 6 лет 4 месяцев до 16 лет тюремного заключения для подозреваемого по обвинению в материальном ущербе, нарушении неприкосновенности рабочего места, краже. Суд по уголовным делам Кайсери принял заключение", - сообщило агентство.

Подозреваемый Мехмет Д. в феврале, будучи пьяным, на своем осле направился в алкогольный магазин, но тот был закрыт. Тогда мужчина угнал приглянувшийся ему погрузчик и с его помощью взломал двери расположенного рядом ювелирного магазина. Мужчина украл 150 граммов золота и решил ретироваться с места происшествия на осле – все это было записано на камеры видеонаблюдения.