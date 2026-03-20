https://ria.ru/20260320/turtsija-2081838877.html
Турку, ограбившему ювелирный на осле, грозит до 16 лет тюрьмы
Обвинение потребовало до 16 лет тюрьмы для жителя Турции, ограбившего ювелирный магазин и скрывшегося с места происшествия на осле, сообщило в ночь на пятницу... РИА Новости, 20.03.2026
происшествия
кайсери
турция
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_57ead2b96da6c19d029f6f9b81e82a8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f90d4c4a9a9241b21d1043beb1e2f4b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Турку, ограбившему ювелирный и скрывшемуся на осле, грозит до 16 лет тюрьмы
СТАМБУЛ, 20 мар – РИА Новости.
Обвинение потребовало до 16 лет тюрьмы для жителя Турции, ограбившего ювелирный магазин и скрывшегося с места происшествия на осле, сообщило в ночь на пятницу агентство Anadolu
"Генпрокуратура Кайсери подготовила обвинительное заключение и потребовала от 6 лет 4 месяцев до 16 лет тюремного заключения для подозреваемого по обвинению в материальном ущербе, нарушении неприкосновенности рабочего места, краже. Суд по уголовным делам Кайсери принял заключение", - сообщило агентство.
Подозреваемый Мехмет Д. в феврале, будучи пьяным, на своем осле направился в алкогольный магазин, но тот был закрыт. Тогда мужчина угнал приглянувшийся ему погрузчик и с его помощью взломал двери расположенного рядом ювелирного магазина. Мужчина украл 150 граммов золота и решил ретироваться с места происшествия на осле – все это было записано на камеры видеонаблюдения.
Суд ранее арестовал мужчину, несмотря на раскаяние. Украденное золото было обнаружено закопанным в землю, его вернули хозяину.