Турецкий эксперт назвал атаки Украины на газопроводы вызовом Анкаре

АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Атаки Украины на инфраструктуру трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море выходят за рамки противостояния с Россией и превращаются в прямую угрозу энергетической безопасности Турции, это не должно остаться без ответа, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.

"Это уже не просто эпизод в рамках конфликта с Россией, а прямой вызов энергетической безопасности Турции", - сказал Йылмаз.

По его словам, Анкара с начала конфликта оказывала Киеву как военную, так и дипломатическую помощь. Он отметил, что Турция сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивости Киева - от поставок беспилотников до запуска зернового коридора и поддержания баланса в Черном море

Йылмаз подчеркнул, что экспорт украинского зерна и подсолнечного масла стал возможен во многом благодаря созданной Турцией системе безопасности и дипломатической поддержке.

При этом он указал, что удары по газопроводам, обеспечивающим более 40% энергопоставок Турции, подрывают основы двусторонних отношений и являются недопустимыми.

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока".

В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине