Турецкий эксперт назвал атаки Украины на газопроводы вызовом Анкаре
01:10 20.03.2026
Турецкий эксперт назвал атаки Украины на газопроводы вызовом Анкаре
Турецкий эксперт назвал атаки Украины на газопроводы вызовом Анкаре - РИА Новости, 20.03.2026
Турецкий эксперт назвал атаки Украины на газопроводы вызовом Анкаре
Атаки Украины на инфраструктуру трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море выходят за рамки противостояния с Россией и превращаются в прямую РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T01:10:00+03:00
2026-03-20T01:10:00+03:00
в мире, турция, россия, черное море, дмитрий песков, сергей лавров, хакан фидан, газпром, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), турецкий поток, голубой поток, украина
В мире, Турция, Россия, Черное море, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Газпром, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Турецкий поток, Голубой поток, Украина
Турецкий эксперт назвал атаки Украины на газопроводы вызовом Анкаре

РИА Новости: Йылмаз назвал атаки ВСУ на газопроводы вызовом Анкаре

АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Атаки Украины на инфраструктуру трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море выходят за рамки противостояния с Россией и превращаются в прямую угрозу энергетической безопасности Турции, это не должно остаться без ответа, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.
Объекты критически важной инфраструктуры для экспорта газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" в период 17-19 марта подверглись новым атакам, сообщил в четверг "Газпром". Киевский режим продолжает и усиливает попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, обеспечивающим работу "Турецкого потока" и "Голубого потока", заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Анкара изучает информацию об атаках ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока", сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
ВСУ подорвали подземный газопровод у поселка Боровая в Харьковской области
Вчера, 15:02
"Это уже не просто эпизод в рамках конфликта с Россией, а прямой вызов энергетической безопасности Турции", - сказал Йылмаз.
По его словам, Анкара с начала конфликта оказывала Киеву как военную, так и дипломатическую помощь. Он отметил, что Турция сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивости Киева - от поставок беспилотников до запуска зернового коридора и поддержания баланса в Черном море.
Йылмаз подчеркнул, что экспорт украинского зерна и подсолнечного масла стал возможен во многом благодаря созданной Турцией системе безопасности и дипломатической поддержке.
При этом он указал, что удары по газопроводам, обеспечивающим более 40% энергопоставок Турции, подрывают основы двусторонних отношений и являются недопустимыми.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Турция изучает данные об атаках Киева на "Турецкий поток", сообщил источник
Вчера, 12:48
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока".
В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на компрессорные станции газопроводов
Вчера, 12:42
 
В миреТурцияРоссияЧерное мореДмитрий ПесковСергей ЛавровХакан ФиданГазпромВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Турецкий потокГолубой потокУкраина
 
 
