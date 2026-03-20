На Филиппинах утонул российский турист

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский турист утонул во время отдыха на острове Боракай на Филиппинах из-за отбойного течения, унесшего его в открытое море, спасатель, пытавшийся оказать ему помощь, также погиб, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Филиппинах.