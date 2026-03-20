Рейтинг@Mail.ru
Российский турист рассказал, как ел с фонариком в "день тишины" на Бали - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/turist-2081888934.html
Российский турист рассказал, как ел с фонариком в "день тишины" на Бали
Российский турист рассказал, как ел с фонариком в "день тишины" на Бали - РИА Новости, 20.03.2026
Российский турист рассказал, как ел с фонариком в "день тишины" на Бали
Российский турист Артем из Казани, отдыхающий на острове Бали в Индонезии, рассказал РИА Новости, что в местный "день тишины" никуда не выходил с виллы и... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T10:56:00+03:00
2026-03-20T10:56:00+03:00
бали
казань
индонезия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838126317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_312d3e6cb5829a5007f508d888045250.jpg
https://ria.ru/20260306/bali-2078902240.html
бали
казань
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838126317_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_e09ac93e67082ca6797ba09b6aff134f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бали, казань, индонезия, в мире
Бали, Казань, Индонезия, В мире
Российский турист рассказал, как ел с фонариком в "день тишины" на Бали

РИА Новости: турист рассказал, как ел с фонариком в "день тишины" на Бали

CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / Убуд, Бали
Убуд, Бали - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo /
Убуд, Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Российский турист Артем из Казани, отдыхающий на острове Бали в Индонезии, рассказал РИА Новости, что в местный "день тишины" никуда не выходил с виллы и питался с фонариком на телефоне.
В 2026 году Ньепи - балийский Новый год по индуистскому календарю "Сака" или "день тишины" - пришелся на 19 марта. Празднование совпадает с новолунием, поэтому нет четкой даты. В "день тишины" на Бали действуют строгие ограничения, распространяющиеся как на местных жителей, так и на иностранцев. За нарушением запрета на выход из дома могут последовать задержание и другие меры вплоть до депортации.
"Провели день согласно местному регламенту. Сотрудники виллы, на которой мы проживаем, самостоятельно заклеили окна черными пакетами во время уборки. Просидели в темноте, работали только самый тусклый свет в спальне и телевизор. Ели с телефонными фонариками. Персонал комплекса следил за соблюдением правил и звонил, как только видел свет", - сообщил турист агентству.
Ньепи считается днем полного молчания и самоочищения. В этот день на Бали прекращается работа транспорта, закрываются аэропорты, а жителям и туристам предписывается оставаться дома, не использовать свет и соблюдать тишину.
Убуд, Бали - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Россияне на Бали столкнулись со "схемой Долиной" при аренде вилл
6 марта, 04:42
 
БалиКазаньИндонезияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала