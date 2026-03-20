Российский турист рассказал, как ел с фонариком в "день тишины" на Бали

САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Российский турист Артем из Казани, отдыхающий на острове Бали в Индонезии, рассказал РИА Новости, что в местный "день тишины" никуда не выходил с виллы и питался с фонариком на телефоне.

В 2026 году Ньепи - балийский Новый год по индуистскому календарю "Сака" или "день тишины" - пришелся на 19 марта. Празднование совпадает с новолунием, поэтому нет четкой даты. В "день тишины" на Бали действуют строгие ограничения, распространяющиеся как на местных жителей, так и на иностранцев. За нарушением запрета на выход из дома могут последовать задержание и другие меры вплоть до депортации.

"Провели день согласно местному регламенту. Сотрудники виллы, на которой мы проживаем, самостоятельно заклеили окна черными пакетами во время уборки. Просидели в темноте, работали только самый тусклый свет в спальне и телевизор. Ели с телефонными фонариками. Персонал комплекса следил за соблюдением правил и звонил, как только видел свет", - сообщил турист агентству.