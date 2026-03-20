Цены на бензин в США продолжают расти на фоне операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Цены на бензин в США продолжают расти на фоне операции США и Израиля против Ирана, на 20 марта средняя стоимость составила 3,912 доллара, следует из данных Американской автомобильной ассоциации.
Так, по сравнению с четвергом она выросла менее чем на 10 центов.
Выше всего цена на топливо все также на западном побережье страны. Так например, в штате Калифорния средняя цена достигла 5,657 доллара, что на 1,058 доллара больше, чем месяц назад.
При этом на восточном побережье одни из самых высоких цен на бензин наблюдаются в столичном регионе - округе Колумбия.
Рост цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ФАС оценила ситуацию с запасами топлива в России
19 марта, 15:13