ЦБ: неопределенность со стороны внешних условий значимо выросла

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Неопределенность со стороны внешних условий для динамики инфляции в РФ значимо выросла, ЦБ будет это учитывать при принятии решений по ставке, говорится в пресс-релизе регулятора.

Банк России отметил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть "от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий".