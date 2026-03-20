ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке в целом сохранил сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Вместе с тем регулятор добавил к сигналу намерение также учитывать риски со стороны внешних и внутренних условий.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо седьмой раз подряд снизил ключевую ставку – до 15% годовых с 15,5%.
"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", – указывается в новом заявлении.