ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке в целом сохранил сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Вместе с тем регулятор добавил к сигналу намерение также учитывать риски со стороны внешних и внутренних условий.