ЦАХАЛ зафиксировала второй за полчаса ракетный запуск из Ирана - РИА Новости, 20.03.2026
09:55 20.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала второй за полчаса ракетный запуск из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала второй за полчаса ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением... РИА Новости, 20.03.2026
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Запуск иранской баллистической ракеты. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала второй за полчаса ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.
Ранее в центральной части Израиля и Тель-Авиве сработала воздушная тревога.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Как убедился корреспондент РИА Новости, жители центральной части Израиля и Тель-Авива вновь получили раннее оповещение об угрозе обстрела на мобильные телефоны.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
