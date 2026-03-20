СМИ раскрыли, кто имеет доступ к аккаунту Трампа в Truth Social
12:59 20.03.2026
СМИ раскрыли, кто имеет доступ к аккаунту Трампа в Truth Social
СМИ раскрыли, кто имеет доступ к аккаунту Трампа в Truth Social - РИА Новости, 20.03.2026
СМИ раскрыли, кто имеет доступ к аккаунту Трампа в Truth Social
Небольшая группа помощников Белого дома имеет доступ к аккаунту президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, однако никто в Белом доме не может... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T12:59:00+03:00
2026-03-20T12:59:00+03:00
дональд трамп
каролин левитт
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
СМИ раскрыли, кто имеет доступ к аккаунту Трампа в Truth Social

WSJ: никто в Белом доме не может писать с аккаунта Трампа в Truth Social

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Небольшая группа помощников Белого дома имеет доступ к аккаунту президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, однако никто в Белом доме не может публиковать контент от лица американского лидера без его одобрения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации.
По информации издания, иногда Трамп сам напрямую публикует сообщения в своём аккаунте, а иногда диктует тексты, которые сотрудники публикуют от его имени. Как рассказал газете источник, некоторые высокопоставленные помощники время от времени отговаривают Трампа от импульсивных публикаций в его аккаунте.
"Маленькая группа помощников Белого дома имеет доступ к аккаунту Трампа, но никто из них не может публиковать контент без одобрения Трампа", - говорится в сообщении.
Как отмечает Wall Street Journal, в знак важности активности Трампа в интернете, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт несколько месяцев назад установила над своим рабочим столом монитор, на котором отображаются последние публикации лидера США в Truth Social. Издание пишет, что с 28 февраля Трамп опубликовал в Truth Social почти 90 сообщений об Иране, Израиле и других темах, связанных с ближневосточным конфликтом - это примерно четверть ленты американского лидера с момента начала операции в Иране.
