СМИ раскрыли, кто имеет доступ к аккаунту Трампа в Truth Social

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Небольшая группа помощников Белого дома имеет доступ к аккаунту президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, однако никто в Белом доме не может публиковать контент от лица американского лидера без его одобрения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации.
По информации издания, иногда Трамп сам напрямую публикует сообщения в своём аккаунте, а иногда диктует тексты, которые сотрудники публикуют от его имени. Как рассказал газете источник, некоторые высокопоставленные помощники время от времени отговаривают Трампа от импульсивных публикаций в его аккаунте.
"Маленькая группа помощников Белого дома имеет доступ к аккаунту Трампа, но никто из них не может публиковать контент без одобрения Трампа", - говорится в сообщении.
Как отмечает Wall Street Journal, в знак важности активности Трампа в интернете, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт несколько месяцев назад установила над своим рабочим столом монитор, на котором отображаются последние публикации лидера США в Truth Social. Издание пишет, что с 28 февраля Трамп опубликовал в Truth Social почти 90 сообщений об Иране, Израиле и других темах, связанных с ближневосточным конфликтом - это примерно четверть ленты американского лидера с момента начала операции в Иране.
