Авторитет НАТО упал из-за бездействия в Ормузском проливе, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива.
Ранее Трамп заявил, что Япония проявляет себя лучше в качестве американского союзника, чем члены НАТО на фоне эскалации на Ближнем Востоке и отказа союзников США помогать в конфликте с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Трамп неоднократно призывал ряд европейских стран прислать корабли в оказавшийся в эпицентре конфликта Ормузский пролив для восстановления судоходства. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.