ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать детали своих планов в отношении Кубы, сообщила в пятницу журналистка портала MS NOW Стефани Рул по итогам разговора с американским лидером.
"Я спросила его по поводу следующих шагов в отношении Кубы. Он сказал: "Смотрите сами", - сказала журналистка.
По ее словам, Трамп пообещал некоторые изменения, но не поделился деталями.
Ранее газета New York Times, ссылаясь на источники, выступила с утверждением, что Соединенные Штаты хотят добиться отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но при этом не намерены менять политическую систему островного государства. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту статью фейком.
Представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон заявил в пятницу, что смена власти на острове под давлением США или смещение Диас-Канеля не обсуждаются ни в какой форме в диалоге с Вашингтоном.
Сам Диас-Канель сообщил на прошлой неделе, что в ходе переговоров с США кубинские представители заявили о готовности продолжать диалог с Вашингтоном на основе принципов равенства и уважения политических систем друг друга.