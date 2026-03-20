США запомнят трусливую позицию НАТО по Ормузскому проливу, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США запомнят трусливую позицию союзников по НАТО, отказавшихся помочь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе, заявил президент Дональд Трамп.
"Они жалуются на высокую стоимость нефти, которую вынуждены оплачивать, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив. <...> Им так легко это сделать и с таким малым риском. Они трусы, и мы это запомним", — написал он в Truth Social.
Глава Белого дома также назвал альянс без США бумажным тигром.
На прошлой неделе Трамп призвал некоторые европейские и азиатские государства прислать военные корабли в Ормузский пролив. Германия ответила отказом на эту просьбу. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы отправить туда флот.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
