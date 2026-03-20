Трамп предложил Лукашенко встретиться во Флориде

МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп предложил ему встретиться у него дома во Флориде.
Видеофрагмент беседы Лукашенко с журналистами опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого". В ходе беседы президент рассказал о ходе переговоров с американцами и обсуждении "большой сделки".
"В третий раунд они сказали - мы готовы, Дональд предлагает большую сделку и встретиться, вплоть до того, что у него дома во Флориде, и обсудить и договориться. Я говорю – всегда", - сказал Лукашенко.
Журналисты спросили Лукашенко, идет ли все к большой сделке и что должно стать ее главным результатом.
"Я, когда вы говорите о большой сделке, все больше удивляюсь. Думаю - вы откуда знаете? Или я где-то проговорился про эту большую сделку. Да, действительно, американцы в ходе переговоров от имени Трампа предложили заключить большую сделку, где будут отражены ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров. Я чего, отпираться буду? Не то, что я счастлив, но для Беларуси это важно, и для меня в том числе, поэтому я сказал, я это нормально воспринимаю, передайте Дональду (Трампу - ред.), что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить", - сказал Лукашенко.
Он сообщил, что ничего не требовал от американцев взамен на освобождение заключенных, которых американцы называют "политзаключенными".
"Я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет статей политических заключенных. Ну а те, кто предатели, шпионы, - и таких немало было, которых мы им, так сказать, дарили с барского плеча, и японцы, и литовцы, и поляки - отпускали, которых они просили. Естественно, я у них никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям. Никогда", - сказал Лукашенко.
По его словам, вопросы для обсуждения американцам "подкидывают" соседние страны.
"Наши добрые соседи - Литва, Латвия, Эстония и Польша, - может быть, в какой-то степени брюссельские эти товарищи, они же им еще подкидывают вопрос. Они же знают, что они ко мне летят, в Вильнюсе приземлились (американцы – ред.) - те уже вокруг них бегают. А вы скажите Лукашенко не только про "политсвязи", скажите ему про шары эти (метеозонды – ред.), которые сигареты перебрасывают", - сказал Лукашенко.
По его словам, спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул "умница большой", и понимает, что его "будут грузить".