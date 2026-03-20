Трамп предложил Лукашенко встретиться во Флориде - РИА Новости, 20.03.2026
15:04 20.03.2026 (обновлено: 16:25 20.03.2026)
Трамп предложил Лукашенко встретиться во Флориде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп предложил ему встретиться у него дома во Флориде. РИА Новости, 20.03.2026
Лукашенко сообщил, что Трамп пригласил его встретиться во Флориде

МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп предложил ему встретиться у него дома во Флориде.
Видеофрагмент беседы Лукашенко с журналистами опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого". В ходе беседы президент рассказал о ходе переговоров с американцами и обсуждении "большой сделки".
США не ставят цель оторвать Белоруссию от России, заявил Лукашенко
"В третий раунд они сказали - мы готовы, Дональд предлагает большую сделку и встретиться, вплоть до того, что у него дома во Флориде, и обсудить и договориться. Я говорю – всегда", - сказал Лукашенко.
Журналисты спросили Лукашенко, идет ли все к большой сделке и что должно стать ее главным результатом.
"Я, когда вы говорите о большой сделке, все больше удивляюсь. Думаю - вы откуда знаете? Или я где-то проговорился про эту большую сделку. Да, действительно, американцы в ходе переговоров от имени Трампа предложили заключить большую сделку, где будут отражены ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров. Я чего, отпираться буду? Не то, что я счастлив, но для Беларуси это важно, и для меня в том числе, поэтому я сказал, я это нормально воспринимаю, передайте Дональду (Трампу - ред.), что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить", - сказал Лукашенко.
Он сообщил, что ничего не требовал от американцев взамен на освобождение заключенных, которых американцы называют "политзаключенными".
Лукашенко обещал представителям США посетить заседание "Совета мира"
"Я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет статей политических заключенных. Ну а те, кто предатели, шпионы, - и таких немало было, которых мы им, так сказать, дарили с барского плеча, и японцы, и литовцы, и поляки - отпускали, которых они просили. Естественно, я у них никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям. Никогда", - сказал Лукашенко.
По его словам, вопросы для обсуждения американцам "подкидывают" соседние страны.
"Наши добрые соседи - Литва, Латвия, Эстония и Польша, - может быть, в какой-то степени брюссельские эти товарищи, они же им еще подкидывают вопрос. Они же знают, что они ко мне летят, в Вильнюсе приземлились (американцы – ред.) - те уже вокруг них бегают. А вы скажите Лукашенко не только про "политсвязи", скажите ему про шары эти (метеозонды – ред.), которые сигареты перебрасывают", - сказал Лукашенко.
По его словам, спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул "умница большой", и понимает, что его "будут грузить".
Лукашенко раскрыл, что обсуждается на переговорах с США
