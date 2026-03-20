04:29 20.03.2026
Трамп пересматривает подход к депортации нелегалов, пишут СМИ
Трамп пересматривает подход к депортации нелегалов, пишут СМИ

WSJ: Трамп пересматривает подход к депортации нелегалов из-за имиджевых потерь

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам изменить подход к программе массовой депортации нелегальных мигрантов, которая приобрела негативный общественный резонанс, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, в беседе со своим окружением и женой Меланьей президент признал, что некоторые меры, которые применяет его администрации, зашли слишком далеко, и избирателям не нравится термин "массовая депортация".
