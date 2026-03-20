В США выпустят памятную монету с изображением Трампа

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Комиссия по изящным искусствам США утвердила выпуск памятной золотой монеты с портретом действующего президента страны Дональда Трампа, сообщили РИА Новости в федеральном ведомстве.

Как следует из официальной заявки на утверждение дизайна монеты, на аверсе будет изображен сам Трамп, опирающийся на стол в Овальном кабинете со сжатыми кулаками.