В США выпустят памятную монету с изображением Трампа - РИА Новости, 20.03.2026
01:20 20.03.2026
В США выпустят памятную монету с изображением Трампа
В США выпустят памятную монету с изображением Трампа - РИА Новости, 20.03.2026
В США выпустят памятную монету с изображением Трампа
Комиссия по изящным искусствам США утвердила выпуск памятной золотой монеты с портретом действующего президента страны Дональда Трампа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T01:20:00+03:00
2026-03-20T01:20:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джон кеннеди (политик)
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик)
В США выпустят памятную монету с изображением Трампа

РИА Новости: в США одобрили чеканку золотой монеты с изображением Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Комиссия по изящным искусствам США утвердила выпуск памятной золотой монеты с портретом действующего президента страны Дональда Трампа, сообщили РИА Новости в федеральном ведомстве.
Представитель комиссии рассказал агентству, что в четверг федеральная панель комиссии по изящным искусствам, состав которой был утвержден лично Трампом, единогласно проголосовала за дизайн 24-каратной памятной монеты из золота.
Как следует из официальной заявки на утверждение дизайна монеты, на аверсе будет изображен сам Трамп, опирающийся на стол в Овальном кабинете со сжатыми кулаками.
Помимо портрета президента, на аверсе будет размещена традиционная надпись "Liberty" (Свобода) и памятные даты 1776-2026, знаменующие 250-летие независимости страны. В нижней части диска расположится национальный девиз "In God We Trust" (Мы верим в Бога). Реверс украсит главный символ США - белоголовый орел.
Ранее эта же комиссия поддержала переименование знаменитого Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди.
