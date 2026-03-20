Трамп напугал премьера Японии на встрече в Белом доме, пишут СМИ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сравнение президента США Дональда Трампа недавней операции в Иране с внезапной атакой на американскую базу во Второй мировой войне встревожило премьера Японии Санаэ Такаити на встрече в Белом доме, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
Накануне Трамп, отвечая на вопрос журналистов, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах начать удары по ИРИ, вспомнил об эффекте неожиданности при нападении японцев на Перл-Харбор в 1941 году.
"Дональд Трамп вызвал раздражение своим замечанием. <…> Такаити отреагировала заметно напряженно, выпрямившись в кресле и с тревогой глядя на свою делегацию. Официальной реакции из Токио пока не последовало", — указывается в материале.
По словам автора, инцидент произошел после серьезных издержек, которые испытал Токио после начала американской операции на Ближнем Востоке.
"Ситуация в Ормузском проливе особенно сильно ударила по Японии. Около 70 процентов импорта нефти в Японию проходит через этот пролив. Также нарушены поставки сжиженного природного газа. С начала конфликта многочисленные грузовые суда оказались заблокированы в Персидском заливе. Длительное нарушение судоходного маршрута может значительно ухудшить энергоснабжение страны", — отметил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.