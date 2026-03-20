В Алтайском крае локализовали очаги пастереллеза

БАРНАУЛ, 20 мар – РИА Новости. Очаги пастереллеза на животноводческих предприятиях Алтайского края локализованы, сообщила РИА Новости начальник департамента по информационной политике правительства региона Елена Тетерятник, подчеркнув, что принудительного изъятия животных для их уничтожения в частных подворьях и фермерских хозяйствах не производилось.
Вспышки пастереллеза были выявлены на предприятиях "МитПром" и "ЭкоНива Алтай" Тальменского района Алтайского края, там введены ограничения. В пресс-службе регионального правительства уточняли РИА Новости, что предприятия проводят санитарную обработку и планируют восстановить свою производственную деятельность. Отмечалось также, что вся продукция животноводства, которая реализуется в регионе, исследуется и признана безопасной.