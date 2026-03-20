Франция заявила о задержании танкера Deyna, следовавшего из России
15:42 20.03.2026 (обновлено: 17:07 20.03.2026)
Франция заявила о задержании танкера Deyna, следовавшего из России
Франция заявила о задержании танкера Deyna, следовавшего из России - РИА Новости, 20.03.2026
Франция заявила о задержании танкера Deyna, следовавшего из России
Французские военные перехватили судно Deyna под флагом Мозамбика, якобы следовавшее из России, заявила Морская префектура Средиземноморья. РИА Новости, 20.03.2026
в мире
франция
мозамбик
россия
владимир путин
эммануэль макрон
франция
мозамбик
россия
в мире, франция, мозамбик, россия, владимир путин, эммануэль макрон
В мире, Франция, Мозамбик, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Франция заявила о задержании танкера Deyna, следовавшего из России

Франция заявила о задержании в Средиземном море следовавшего из России танкера

ВМС Франции захватили в Средиземном море танкер Deyna
ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Французские военные перехватили судно Deyna под флагом Мозамбика, якобы следовавшее из России, заявила Морская префектура Средиземноморья.
"Двадцатого марта 2026 года ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, на нефтяном танкере Deyna, шедшем под флагом Мозамбика из Мурманска", — говорится в публикации.

Как утверждает ведомство, причиной стала проверка использования мозамбикского флага. Операцию по задержанию провели при содействии Британии. По словам президента Эммануэля Макрона, танкер якобы мог относиться к так называемому теневому флоту.
Французские власти не уведомляли посольство России об инциденте. Информации о возможном наличии россиян в составе экипажа нет.
Это уже не первый случай захвата французами судна под иностранным флагом, подозреваемого в принадлежности к теневому флоту. Владимир Путин ранее уже называл задержание танкера Boracay пиратством, а также заявлял, что не знает, насколько судно связано с Россией.
В МИД отмечали, что категорию так называемого теневого флота в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, этого понятия в праве нет.
