Франция заявила о задержании танкера Deyna, следовавшего из России

ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Французские военные перехватили судно Deyna под флагом Мозамбика, якобы следовавшее из России, заявила Морская префектура Средиземноморья.

« "Двадцатого марта 2026 года ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, на нефтяном танкере Deyna, шедшем под флагом Мозамбика из Мурманска", — говорится в публикации.

© @EtatMajorFR ВМС Франции захватили в Средиземном море танкер Deyna

Как утверждает ведомство, причиной стала проверка использования мозамбикского флага. Операцию по задержанию провели при содействии Британии. По словам президента Эммануэля Макрона, танкер якобы мог относиться к так называемому теневому флоту.

Французские власти не уведомляли посольство России об инциденте. Информации о возможном наличии россиян в составе экипажа нет.

Это уже не первый случай захвата французами судна под иностранным флагом, подозреваемого в принадлежности к теневому флоту. Владимир Путин ранее уже называл задержание танкера Boracay пиратством, а также заявлял, что не знает, насколько судно связано с Россией.