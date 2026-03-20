МИД Таиланда рекомендовал сократить срок безвизового пребывания в стране

БАНГКОК, 20 мар - РИА Новости. МИД Таиланда и комитет по визовой политике рекомендовали правительству страны сократить срок безвизового пребывания в Таиланде для иностранных туристов с 60 до 30 дней для граждан всех стран, имеющих эту льготу, включая Россию, сообщил журналистам в Бангкоке министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео.

"После длительного изучения вопроса мы пришли к выводу, что 60 дней - это длинный срок, и его следует сократить до 30 дней. Мы порекомендовали правительству такое сокращение с тем, что оно касается всех стран, имеющих такую льготу, без исключений и дискриминации", - сказал глава МИД Таиланда.

Он также подчеркнул, что после 30 дней желающие иностранные туристы смогут подать заявку на продление безвизового режима еще на 30 дней.

« "Мы хотели бы, чтобы все понимали, что это право Таиланда - увеличить или сократить срок безвизового пребывания в стране. Предыдущее правительство предоставило 60-дневный безвизовый въезд в одностороннем порядке в качестве временной меры, импульса к развитию туризма. Нынешнее правительство обратило внимание и на другие факторы такого решения, в частности фактор национальной безопасности", - добавил министр.

Он отметил, что сокращение сроков безвизового въезда не скажется на большинстве туристов, приезжающих в Таиланд на отдых на срок менее месяца, но сократит время пребывания в стране для желающих находиться в Таиланде без визы более длительное время.

"Среди таких людей иногда бывают лица, въезжающие в Таиланд на долгий срок без виз в целях, не соответствующих цели приезда "туризм". Некоторые из них занимаются противоправной деятельностью. Некоторые даже "работают" в мошеннических колл-центрах на территории соседних с Таиландом стран", - сказал Пхуангкеткео.