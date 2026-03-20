17:30 20.03.2026
МИД Таиланда рекомендовал сократить срок безвизового пребывания в стране
БАНГКОК, 20 мар - РИА Новости. МИД Таиланда и комитет по визовой политике рекомендовали правительству страны сократить срок безвизового пребывания в Таиланде для иностранных туристов с 60 до 30 дней для граждан всех стран, имеющих эту льготу, включая Россию, сообщил журналистам в Бангкоке министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео.
"После длительного изучения вопроса мы пришли к выводу, что 60 дней - это длинный срок, и его следует сократить до 30 дней. Мы порекомендовали правительству такое сокращение с тем, что оно касается всех стран, имеющих такую льготу, без исключений и дискриминации", - сказал глава МИД Таиланда.
Он также подчеркнул, что после 30 дней желающие иностранные туристы смогут подать заявку на продление безвизового режима еще на 30 дней.
"Мы хотели бы, чтобы все понимали, что это право Таиланда - увеличить или сократить срок безвизового пребывания в стране. Предыдущее правительство предоставило 60-дневный безвизовый въезд в одностороннем порядке в качестве временной меры, импульса к развитию туризма. Нынешнее правительство обратило внимание и на другие факторы такого решения, в частности фактор национальной безопасности", - добавил министр.
Он отметил, что сокращение сроков безвизового въезда не скажется на большинстве туристов, приезжающих в Таиланд на отдых на срок менее месяца, но сократит время пребывания в стране для желающих находиться в Таиланде без визы более длительное время.
"Среди таких людей иногда бывают лица, въезжающие в Таиланд на долгий срок без виз в целях, не соответствующих цели приезда "туризм". Некоторые из них занимаются противоправной деятельностью. Некоторые даже "работают" в мошеннических колл-центрах на территории соседних с Таиландом стран", - сказал Пхуангкеткео.
Министр подчеркнул, что предложение МИД Таиланда и Комитета по визовой политике о сокращении периода безвизового пребывания до 30 дней ни в какой мере не направлено против граждан какой-либо одной или нескольких стран, пользующихся безвизовым режимом въезда.
