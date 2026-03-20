https://ria.ru/20260320/sud-2082055404.html
Суд ликвидировал "Главное духовное управление мусульман Ростовской области"
Ростовский областной суд ликвидировал "Главное духовное управление мусульман Ростовской области" по требованию Минюста, сообщает пресс-служба суда.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар - РИА Новости. Ростовский областной суд ликвидировал "Главное духовное управление мусульман Ростовской области" по требованию Минюста, сообщает пресс-служба суда.
"Принято решение об удовлетворении административного искового заявления Главного управления Министерства юстиции РФ
по Ростовской области
о ликвидации Централизованной религиозной организации "Главное духовное управление мусульман Ростовской области" и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что "суд установил наличие нарушений грубого характера, установленных компетентными органами в рамках проведенной проверки, что явилось основанием для ликвидации религиозной организации".
Также было установлено, что член религиозной организации, а также лицо, действующее от ее имени без доверенности, включен на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.
В мае 2025 года сообщалось, что руководитель Главного духовного управления мусульман Ростовской области Ахмед Абусупьянов был задержан силовиками по подозрению в участии в деятельности экстремистской организации. Оперативники установили, что он пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, в том числе к мусульманам других течений.
В 2024 году Абусупьянов вел переговоры с террористами, захватившими СИЗО-1 в Ростове
. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены.