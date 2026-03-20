Жителя Костромы осудили на восемь лет колонии за попытку совратить ребенка
Пытавшийся увести с собой школьника на улице в Костроме мужчина осужден на восемь лет колонии за попытку совращения, сообщило СУСК по Костромской области. РИА Новости, 20.03.2026
СК: житель Костромы получил 8 лет колонии за попытку совратить ребенка
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Пытавшийся увести с собой школьника на улице в Костроме мужчина осужден на восемь лет колонии за попытку совращения, сообщило СУСК по Костромской области.
Сообщается, что ранее судимый за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего 52-летний житель Костромы
признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Дополнительное наказание мужчина получил за то, что в сентябре-октябре 2025 года, будучи осужденным к ограничению свободы, неоднократно отсутствовал по месту жительства в ночное время.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними на срок 10 лет", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что по результатам проведенной в ходе следствия психолого-психиатрической экспертизы у фигуранта выявлено психическое расстройство, не исключающее вменяемости. В связи с этим осужденного принудительно направили на наблюдение и лечение к врачу-психиатру в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.
Приговор в законную силу не вступил, информирует СУСК.
По данным ведомства, в сентябре 2025 года на улице Мичуринцев в Костроме незнакомый мужчина подошел к малолетнему мальчику и предложил ему пройти с ним, взяв ребенка за руку. Свидетелем этой ситуации стал школьник, находившийся неподалеку. Он потребовал от незнакомца оставить мальчика, однако мужчина проигнорировал его слова и представился отцом ребенка. По реакции ребенка Денис понял, что мужчина врет. Он бросил камень в злоумышленника, тот замешкался, и ребенок смог убежать.