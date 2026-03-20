Жителя Костромы осудили на восемь лет колонии за попытку совратить ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Пытавшийся увести с собой школьника на улице в Костроме мужчина осужден на восемь лет колонии за попытку совращения, сообщило СУСК по Костромской области.

Отмечается, что по результатам проведенной в ходе следствия психолого-психиатрической экспертизы у фигуранта выявлено психическое расстройство, не исключающее вменяемости. В связи с этим осужденного принудительно направили на наблюдение и лечение к врачу-психиатру в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

По данным ведомства, в сентябре 2025 года на улице Мичуринцев в Костроме незнакомый мужчина подошел к малолетнему мальчику и предложил ему пройти с ним, взяв ребенка за руку. Свидетелем этой ситуации стал школьник, находившийся неподалеку. Он потребовал от незнакомца оставить мальчика, однако мужчина проигнорировал его слова и представился отцом ребенка. По реакции ребенка Денис понял, что мужчина врет. Он бросил камень в злоумышленника, тот замешкался, и ребенок смог убежать.