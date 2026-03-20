Суд в Ростове вынес приговор поджигателям трансформатора на железной дороге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 15 и шести годам лишения свободы двух жителей Ростовской области, поджегших трансформаторную подстанцию на железной дороге, сообщает СК России.
По информации ведомства, в июле 2024 года 20-летний фигурант по указанию неизвестного вовлек 17-летнего юношу в совершение теракта. Так, 31 июля того же года они подожгли корпус комплектной трансформаторной подстанции на 29-м километре железнодорожной станции Азов в Ростовской области.
Зафиксировав процесс поджога, они скрылись с места преступления. Ущерб составил свыше 2 миллионов рублей. Злоумышленников задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.
"Приговором суда одному виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых 4 лет лишения свободы в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Второму - 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.