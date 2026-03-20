У экс-главы заксобрания Иркутской области изъяли активы на миллиарды рублей

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства активы бывшего главы заксобрания Иркутской области Виктора Круглова и его семьи на 11,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как писала газета "Коммерсант", стоимость активов крупнейшего в России производителя поливинилхлорида АО "Саянскхимпласт" оценивается в 79 миллиардов рублей. По данным "Коммерсанта", Круглов является фактическим владельцем предприятия, занимая пост депутата, вопреки существующим запретам, он совмещал бизнес и госслужбу.