У экс-главы заксобрания Иркутской области изъяли активы на миллиарды рублей

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства активы бывшего главы заксобрания Иркутской области Виктора Круглова и его семьи на 11,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Хамовнический районный суд города Москвы 20 марта 2026 года удовлетворил в полном объеме исковые требования по обращению в доход РФ имущества Круглова Виктора Кузьмича и его родственников. У ответчиков были изъяты доли участия в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, ценные бумаги общей стоимостью свыше 10 млрд рублей. Кроме этого, изъяты денежные средства, размещенные на счетах в банках, на общую сумму 1 230 089 271,73 руб.", - рассказали в пресс-службе.
В апреле 2025 года Генпрокуратура РФ подала иск к Круглову и его семье об изъятии имущества завода "Саянскхимпласт" в Иркутской области.
Как писала газета "Коммерсант", стоимость активов крупнейшего в России производителя поливинилхлорида АО "Саянскхимпласт" оценивается в 79 миллиардов рублей. По данным "Коммерсанта", Круглов является фактическим владельцем предприятия, занимая пост депутата, вопреки существующим запретам, он совмещал бизнес и госслужбу.