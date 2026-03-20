Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/sud-2082036094.html
У экс-главы заксобрания Иркутской области изъяли активы на миллиарды рублей
У экс-главы заксобрания Иркутской области изъяли активы на миллиарды рублей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20260320/sud-2081998950.html
https://ria.ru/20260320/sud-2081960699.html
иркутская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства активы бывшего главы заксобрания Иркутской области Виктора Круглова и его семьи на 11,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Хамовнический районный суд города Москвы 20 марта 2026 года удовлетворил в полном объеме исковые требования по обращению в доход РФ имущества Круглова Виктора Кузьмича и его родственников. У ответчиков были изъяты доли участия в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, ценные бумаги общей стоимостью свыше 10 млрд рублей. Кроме этого, изъяты денежные средства, размещенные на счетах в банках, на общую сумму 1 230 089 271,73 руб.", - рассказали в пресс-службе.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Суд в Рязани дал 11 лет колонии военному по делу об убийстве сослуживца
Вчера, 16:27
В апреле 2025 года Генпрокуратура РФ подала иск к Круглову и его семье об изъятии имущества завода "Саянскхимпласт" в Иркутской области.
Как писала газета "Коммерсант", стоимость активов крупнейшего в России производителя поливинилхлорида АО "Саянскхимпласт" оценивается в 79 миллиардов рублей. По данным "Коммерсанта", Круглов является фактическим владельцем предприятия, занимая пост депутата, вопреки существующим запретам, он совмещал бизнес и госслужбу.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Суд в Подмосковье арестовал мужчину по делу о финансировании терроризма
Вчера, 14:52
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала