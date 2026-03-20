Суд в Рязани дал 11 лет колонии военному по делу об убийстве сослуживца
16:27 20.03.2026
Суд в Рязани дал 11 лет колонии военному по делу об убийстве сослуживца
Суд в Рязани назначил 11 лет колонии строго режима военнослужащему, перевязавшему стропы основного и запасного парашютов сослуживца, в результате чего тот... РИА Новости, 20.03.2026
происшествия
рязань
россия
Происшествия, Рязань, Россия
Суд в Рязани дал 11 лет колонии военнослужащему по делу об убийстве сослуживца

Статуя богини правосудия. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 20 мар - РИА Новости. Суд в Рязани назначил 11 лет колонии строго режима военнослужащему, перевязавшему стропы основного и запасного парашютов сослуживца, в результате чего тот погиб, сообщил суд.
"Девятнадцатого марта 2026 года Рязанским гарнизонным военным судом вынесен приговор в отношении военнослужащего К… Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство… и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что в мае 2025 года военнослужащий "перевязал стропы основного и запасного парашютов своего сослуживца", в результате чего при десантировании купола парашюта не раскрылись, что привело к гибели мужчины.
Отмечается, что суд также удовлетворил в полном объеме гражданский иск потерпевшей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
