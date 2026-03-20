Суд изъял имущество экс-главы челябинского Роспотребнадзора

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар - РИА Новости. Суд удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры РФ к экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолию Семенову и обратил в доход государства его имущество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курчатовского районного суда Челябинска.