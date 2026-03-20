15:08 20.03.2026 (обновлено: 22:17 20.03.2026)
Суд в Иркутске вынес приговор матери и дочери, напавших на педиатра
Суд в Иркутске вынес приговор женщинам, которые напали на врача-педиатра, приехавшего на вызов к ребенку, потому что у доктора не было бахил, сообщила... РИА Новости, 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/sud-2081959254.html
https://ria.ru/20260320/sud-2081960699.html
Суд в Иркутске вынес приговор матери и дочери, напавшим на педиатра из-за бахил

ИРКУТСК, 20 мар - РИА Новости. Суд в Иркутске вынес приговор женщинам, которые напали на врача-педиатра, приехавшего на вызов к ребенку, потому что у доктора не было бахил, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
В декабре 2024 года в ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеозапись нападения на врача, приехавшего по вызову к шестилетнему ребенку. СК начал расследование инцидента.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Суд на Урале отправил в коррекционную колонию подростка за попытку убийства
Вчера, 14:49
По данным суда, в квартире, куда прибыла доктор, находились мать и бабушка пациента. Увидев, что врач не надела бахилы, подсудимые напали на педиатра, нанесли ему телесные повреждения, а затем удерживали в квартире. Женщины обвинялись в незаконном лишении человека свободы, угрозах убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.
"С учетом всех смягчающих обстоятельства, суд назначил молодой женщине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года. Вторую подсудимую суд приговорил к 1 году 6 месяцам ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Также с осужденных в пользу потерпевшей взыскано 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Суд в Подмосковье арестовал мужчину по делу о финансировании терроризма
Вчера, 14:52
 
