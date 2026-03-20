Суд в Подмосковье арестовал мужчину по делу о финансировании терроризма

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Раменский городской суд Московской области заключил под стражу местного жителя Романа Томарева, обвиняемого в финансировании террористической организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, изучив материалы дела, удовлетворил данное ходатайство. Томарев будет находиться под стражей до 17 мая 2026 года", - уточнили в суде.

По данным следствия, Томареву предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования). По версии обвинения, в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года мужчина оказывал материальную поддержку террористическому сообществу, созданному Вячеславом Мальцевым * из числа участников межрегионального общественного движения "Артподготовка"**, признанного в России террористическим и запрещенным.

Уточняется, что, согласно материалам дела, обвиняемый перевел со своего банковского счета на электронные аккаунты, используемые для сбора средств запрещенной организацией, в общей сложности 15 тысяч рублей.

*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ