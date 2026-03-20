Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/sud-2081960699.html
Суд в Подмосковье арестовал мужчину по делу о финансировании терроризма
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
вячеслав мальцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260320/nizhniy-novgorod-2081958166.html
https://ria.ru/20260319/ig-2081816948.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Суд в Подмосковье арестовал мужчину по делу о финансировании терроризма

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Раменский городской суд Московской области заключил под стражу местного жителя Романа Томарева, обвиняемого в финансировании террористической организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, изучив материалы дела, удовлетворил данное ходатайство. Томарев будет находиться под стражей до 17 мая 2026 года", - уточнили в суде.
По данным следствия, Томареву предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования). По версии обвинения, в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года мужчина оказывал материальную поддержку террористическому сообществу, созданному Вячеславом Мальцевым* из числа участников межрегионального общественного движения "Артподготовка"**, признанного в России террористическим и запрещенным.
Уточняется, что, согласно материалам дела, обвиняемый перевел со своего банковского счета на электронные аккаунты, используемые для сбора средств запрещенной организацией, в общей сложности 15 тысяч рублей.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
**Движение, признанное террористическим и запрещенное на территории РФ
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Вячеслав Мальцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала