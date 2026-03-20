Суд на Урале отправил в коррекционную колонию подростка за попытку убийства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Городской суд Верхней Пышмы Свердловской области приговорил к 4 годам и 10 месяцам воспитательной колонии 16-летнего подростка, пытавшегося осенью 2024 года убить 13-летнюю знакомую, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры региона.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2024 года подсудимый из неприязни решил убить свою знакомую. Для этого он вызвался проводить потерпевшую до дома. По информации прокуратуры, на проселочной тропе на окраине леса в селе Мостовское подросток взял камень и бросил девочке в голову, потом стал душить, пока она не перестала подавать признаки жизни, а после этого нанес не менее 20 ударов руками и ногами.

Затем парень оттащил девочку в лес и скрылся. Когда девочка не пришла домой, родители стали ее искать.

"Среди тех, у кого родители спрашивали о дочери, был и фигурант, который сказал, что ничего не знает о местонахождении девочки, при этом он держался особняком от основной группы поисковиков и выдвинул версию о том, что на их территории действует маньяк. Вскоре был обнаружен телефон пропавшей, а потом и она сама", - говорится в сообщении СУСК.

Девочка выжила. Вскоре правоохранители установили причастность молодого человека к преступлению и задержали его, а суд поместил его под стражу. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней.

"По имеющимся сведениям, один участник драмы часто подшучивал над другим, дразнил и называл тем, кем в реальности не был... Нанесенные ранее обиды, возможно, и побудили его (парня - ред.) вооружиться попавшимся под руку тяжелым предметом, чтобы осуществить разборку", - сказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых , отметив что молодой человек сразу начал сотрудничать со следствием и дал признательные показания.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что, хотя подсудимый признал вину, однако заявил, что умысла на убийство он не имел.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - уточнили в СУСК.