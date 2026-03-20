Суд оставил решение о машине Блиновской в силе

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая признала незаконной продажу Еленой Блиновской автомобиля Porsche Cayenne, купленного ею якобы ради красивых номеров с цифрами "001", своему водителю Алексею Зенькову, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.

Принятое в ноябре определение арбитражного суда Москвы обжаловал ответчик Зеньков, которого суд обязал вернуть в конкурсную массу "королевы марафонов" более 1,3 миллиона рублей. Суд его апелляцию отклонил.

Представитель Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, сообщил в суде, что машину Блиновская продала за 300 тысяч рублей. Продажа по заниженной стоимости, по мнению управляющего, причинила вред кредиторам. Действительная стоимость была рассчитана оценщиками и на март 2023 года превышала 1,3 миллиона рублей.

Как пояснил в суде Зеньков, у Блиновских на всех машинах были красивые номера, Блиновская попросила найти красивый номер также и для Lamborghini, и он нашел в продаже Porsche Cayenne с номером 001. По словам ответчика, "чтобы эти номера повесить на Lamborghini, необходимо провести такую стандартную процедуру - Porsche Cayenne надо было поставить на Блиновскую, эти номера за Блиновской сохранить и Porsche Cayenne продать, другого способа не существует".

Как заявил экс-водитель блогера, сам 15-летний автомобиль не представлял для Блиновской "никакой ценности при наличии Bentley за 40 миллионов и Lamborghini за 40 миллионов". Ответчик пояснил, что машина была куплена Блиновской за 600 тысяч рублей и продана ему за 300 тысяч. Он отверг доводы финуправляющей, что сделка совершалась с целью причинить вред кредиторам. По его словам, машина покупалась на эвакуаторе, и "там была убитая подвеска".